自由廣場》請侯市長聽進恩恩爸的聲音

◎ 吳柏賢

今年四月十九日，新北中和區兩歲林姓男童「恩恩」因確診不幸逝去，成為國內首例兒童重症死亡個案，當時曾引起社會大眾討論是否有延誤就醫的問題。

近日男童父親公開要求新北市政府與疾管署一九二二專線應公布當時「完整」的通聯紀錄和內容，讓家屬能進一步釐清真相，新北市長侯友宜也承諾會盡力協助家屬處理。

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然而直至六月三日，當事人指出只有收到當時與一九二二的通話錄音，新北市政府則拒絕提供通話錄音，只願意提供譯本。而其所提供之譯本也並非完整的通話內容，仍遺漏消防局回覆報案人、消防局與衛生局之間及消防局與醫院之間等部分的橫向聯繫對話。

對此新北市政府的回應是報案電話涉及聲紋個資隱私問題，所以只能提供譯本。但就非當事人的筆者看來，這種說法仍有疑問：首先，即便如新北市政府所說「因涉及隱私只能提供譯本」，那為何譯本仍有所遺漏，與先前向媒體說的「已備妥資料給家屬」事實不符？難道是有不能讓家屬得知的對話內容存在，所以無法作成譯本提供？

如果不是如此，其次，既然因涉及隱私只能提供譯本，無法提供錄音，那為何又向家屬表明可以去消防局聽錄音或消防局帶錄音檔前來找家屬播放，只是當下要有消防局人員在場？難道只要有人在場陪同，播放錄音就沒有涉及隱私，如此不覺得又與原先說法矛盾？

在外人看來，自始至終當事人的訴求都十分明確簡單，要的就只是政府給他「完整」的通聯內容，讓他得以釐清真相。一向以作風親切、就事論事形象為人所稱道的侯市長，此時應當聽進家屬心聲，盡速拿出誠意與實際作為回應訴求，而非口頭承諾卻放任底下官員用一些有推託卸責之嫌的官僚用語加深不必要的誤會，並破壞社會大眾對於辛苦救護的基層人員的信任。（作者為網拍業者，新北市民）

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