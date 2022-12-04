自由開講》汪小菲恐嚇大S事件 反讓其小粉紅DNA現形

張天泰

媒體十分關注汪小菲與大S的八卦新聞，然而，筆者認為台灣的社會大眾必須看穿汪小菲的小粉紅DNA，此次汪小菲與大S離婚後，為了生活費在公然恐嚇S一家人，筆者不認為這只是八卦新聞，因為這些威脅的話都在觸法邊緣，需要公眾譴責和及時制止，因汪小菲恐嚇S一家人的行為模式，包括羞辱小S是小丑，還接連威脅徐家，放話明天要來台灣，這些帶著濃厚威嚇情緒性發言，如同中國恐嚇叫囂台灣的行為模式。

汪小菲恐嚇大S事件，反讓其小粉紅DNA現出原形！（資料照）

一、台灣女性不容隨意欺負壓迫。

很早之前，汪小菲便表明自己是紅旗下長大的孩子，忠貞共產黨，而這段婚姻也被其他中國網友要他做好統戰工作，鼓勵汪小菲做好其老婆的統一工作，然後藉由汪小菲老婆再去影響台灣更多人，兩岸婚姻好等統戰話語，只是汪小菲低估了大S身為台灣女性的剛烈，不容隨意欺負壓迫。

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而婚姻破裂的關鍵點在汪小菲說出：「我們抱著一顆真誠的心，被他們不斷的利用和汙衊，這麼多年看過來了，實在忍不下去，按我北京人的話，一幫大傻逼，歷史書裡一定記著這幫漢奸。」，語句盡是汪小菲的小粉紅式思考和行為模式的展現，小粉紅式的批鬥語言是中共長期思政教育洗腦下形成的共產黨文化表現，這種思維就是絕對的二元對立、完全不尊重、也不允許、甚至要道德汙名化消滅任何跟它不一致的異見者，然而，大S政治立場是深藍，不能也不會無視汪小菲威脅羞辱從小長大的台灣土地、台灣國人，最後的結局為汪小菲的小粉紅言行讓自己和大S離婚，也未達到其威嚇的目的。

二、拒絕小粉紅言論撒野 社會應集體譴責公然恐嚇威脅的惡行

中共在裴洛西訪台後，便不斷對台灣進行軍演等各式文攻武嚇，這是一模一樣的心理和行為模式，然而，中共並沒有嚇倒台灣，反而使台灣人更加團結一心，到頭來只剩下中共自爽自High的阿Q式精神自我陶醉，但中共任意恐嚇壓迫台灣的惡行，卻讓全球民主國家更加認證其是危害全球和平的惡霸，讓國際更加重視協助台灣防衛的責任，同理，汪小菲公然恐嚇S一家人，並不會達成其目的，反而只讓台灣人看清楚汪小菲的小粉紅撒野原型，社會也會集體譴責此公然恐嚇威脅的惡行。

（政治工作者、教育博士）

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