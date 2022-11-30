自由開講》從六四到白紙運動 

康駿銘

中國白紙運動事態發展迅速、席捲全中國多個省市，已成八九民運以來中國規模最大的民眾抗議運動，全世界都在關注中國的局勢，因為這場運動已經從單純要求放寬防疫政策的示威已經漸漸變成一場同時具政治訴求的運動，那些要求習近平下台、甚至共產黨下台的口號，在獨裁者耳裡震耳欲聾，足以產生極大的不安全感，從而令整個局面充滿不穩定性。以目前中國的應對方式來看，瘋狂的鐵腕清零政策並不會改變，被不願配合防疫的人民拆除的核酸站又再被重蓋，和平解決事情的最佳時機已經錯過了。換言之就只會走上鎮壓之路、或透過發動侵台戰爭轉移視線。而早已殘破不堪的中國公民社會，反而為白紙運動製造了香港式「無大台」抗爭的條件，政府沒有「談判」（肅清）的對象，只能進行大規模的恫嚇和鎮壓，當然還有常用的滲透、分化、甩鍋「外國勢力」等，都隨時能讓衝突螺旋快速升溫。

香港終究也重覆了歷史，向中國輸出了革命。但與香港不同的是，中國人在多年的洗腦教育、輿論控制以及盲目的仇外灌輸下，那些要求習近平下台的號背後，並不見得每個人都有足夠的素養水平去了解其政權真正的弊病、也不見得都能了解何為民主和自由，令白紙運動只能在形式上倣效香港模式，這些舉著白紙的民眾實際上沒有共同的論述基礎和核心精神，中國民主化的思想承傳已經在六四屠城中斷裂，在極權體制下重建公民社會近乎是不可能的任務。反觀台灣，即便已經擁抱民主、自由多年，但從近年針對疫苗、防疫政策等謠言漫天、抹黑不斷的輿論亂象為台灣帶來的影響看來，我們整體的公民素養仍然受限於整體批判思維教育的不足，未能對議題作深入的理性談討，容易受媒體主導風向以致削弱了抵禦認知作戰的防衛力，這也將是我們社會需要面對的長遠問題。

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中國民主化的思想承傳已經在六四屠城中斷裂，在極權體制下重建公民社會近乎是不可能的任務。圖攝於1989年5月14日，中國一群學生和有志之士聚集在北京天安門廣場訴求民主自由，爾後發生六四慘案。（法新社）

筆者雖然相信若中國人能從政權的謊言與壓迫中覺醒，對台灣、對世界而言都是好事，但同時認為白紙運動對政權的實際衝擊是有限的，能延燒多久或是否進一步升級，就要看民眾面對壓迫時的反抗力道有多大；以及習近平在二十大權力定於一尊之後，走進地下化的權鬥勢力還有多少殘餘力量。比起因過度樂觀或理想化而積極支持這場外國的群眾運動，台灣人以人道立場出發來聲援或表態，似乎是更適合的態度。畢竟若中國人對真正普世價值理解不足，那「支持武統」與「舉白紙抗議」之間其實是沒有任何衝突的。



（台灣基進國際部專員）

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