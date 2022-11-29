胡，怎麼說》白紙革命-不須文字，直指人心，揭穿中共專制的邪惡！

中國人民正掀起「白紙革命」怒潮，挑戰「紅色恐怖」專制政權！白紙革命，只要一張白紙，不須文字，就直指人心，揭穿中共一黨專政、習近平一人獨裁的邪惡!因為大家都知道，他們長期遭慘無人道的無腦封控，罪魁就是中共、禍首就是習近平！

厲害了，習大大，自己犯下大錯，卻秒卸責歸罪境外勢力！但這回再厲害也不會得逞，因為所有的政策錯誤、執行暴力惡質、藉防疫加諸人民身上的苦難...，責任都是你!

請繼續往下閱讀...

但是，拍板所謂「中國模式」、「習近平模式」防疫優越性的，就是習近平，就是中共政權，利用所謂動態清零、靜默管理、優化防控等手段，限縮壓制人民日常生活，做為專制統治維穩工具的，當然就是習近平及中共政權。因此，白紙革命不須文字，就直指人心，因為事件過程那麼清楚，大家都心知肚明，造成人民苦難的罪魁禍首是誰！

烏魯木齊那場大火，造成至少44條人命喪生，當地中共官員之所以執行無腦防控，不管火災人民死活，責任一層層追究上去，源頭當然就是習近平及他領導的中共黨中央，地方防疫管控所以層層加碼，讓人民生活的非常痛苦，原因就是中共專制極權體制。

白紙革命從抗議防疫嚴控太過度，不要核酸要自由，迅速升高到反獨裁、不做奴才做公民、不要終身制、習近平下台、共產黨下台等，就是中國人民普遍都知道，防疫防成災禍、清零清成苦難的源頭在哪，只是不能說、不敢說、不可說。但是，烏魯木齊那場大火，燒出一個中共專制嚴控的一大破口，白紙革命一夕爆發。

「大疫起於武漢，病毒源發中國」，本就是事實，但在COVID-19（武漢肺炎）疫起之初，中共就透過大外宣，否認到底，還企圖卸責美國，更炮製「武漢肺炎」名稱就是汙名化中國人，要求禁用，獲得親中國家及媒體支持。中共食髓知味，這次也想如法泡製，但是，這回習大大再厲害也卸不了責，企圖將白紙革命歸罪境外勢力，則馬上讓人看穿手腳。

不過，白紙革命剛爆發，中共就立刻開始透過網紅、網軍等，操作卸責境外勢力，企圖為中共及習近平洗白，原因在於，1，民怨民憤衍成民變的情勢，對中共政權的確十分嚴峻，必須馬上滅火卸責；2，藉誣指境外勢力操作白紙革命，預留未來羅織罪名、強力鎮壓參與群眾的藉口。心態真的很陰險惡毒!

「數位獨裁」完成體的中共政權，擁有數位暴力、又牢牢抓緊軍、武警、警、大白等實體暴力，從這三天來中共政權對付白紙革命的手段，就是數位嚴控網格化密封阻斷、實體鎮壓手段則十分粗暴殘酷，動輒抓人痛毆，有如執行防疫清零嚴控的翻版。

這回中共政權對付白紙革命的手段，卸責歸罪境外勢力，就是耍無賴!粗暴野蠻對付街頭舉白紙抗議的群眾，則有如土匪，無賴加土匪就等於習近平為核心的中共專制政權嘴臉!

什麼習思想、什麼中國特色、什麼中國夢，全都是狗屁!

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法