胡，怎麼說》抗暴風雷乍響！中國「白紙革命」欲爆發...

中共專制政權藉防疫對人民長期而幾近慘無人道的封控，造成民怨如山高、民憤如天大！24日在新疆烏魯木齊一場住宅大樓大火，無腦封控嚴重阻礙救火、救人，造成44人不幸死亡（官方只認10人）慘劇，因這場大火慘事，民怨、民憤怒火一夕爆發，更如野火燎原般迅速燒向上海、北京、成都、武漢...。一場舉白紙抗議防疫清零封控暴政的中國「白紙革命」正在爆發！

中國人民舉「白紙」抗暴，是要避免遭中共政權以國安法羅織罪名，中共政權如果連一張張白紙都懼怕，連白紙都要動用警察、武警、甚至出動軍隊鎮壓，這個政權統治的正當性將蕩然無存，權力的基礎早就空洞了，一人獨裁的習近平恐怕心虛到真空狀態，只有牢牢抓緊槍桿子自保而已，而且鐵定維持不了多久。

請繼續往下閱讀...

在台灣，九合一地方選舉之後，勝者狂慶、敗者傷悲，真的一天就好，大家都應一起關注中國這場「白紙革命」，國際社會及國際媒體，大都馬上將焦點轉到中國、聚焦北京，關注這場可能方興未艾的「白紙革命」，及以習近平為核心的中共新領導班子「習家班」如何因應這場局面。

因無腦、動輒、長期封控引發的白紙革命，群眾抗議怒潮喊出的口號包括「不要核酸要自由」、「不要謊言要尊嚴」，並進一步訴求上升到「不要領袖要選票」、「不做奴才做公民」、「不要終身制」、「反獨裁」、「習近平下台」等等。

其實，中共實施慘無人道的長期封控，才是壓迫到人民生活忍受度的「底線」，但中共頭子們不顧人民底線，只會劃保專政、保權位的「紅線」，若依1989年六四天安門事件的歷史，這些訴求及口號，恐怕已碰觸中共專制政權的「紅線」，而習近平在上月的中共二十才將自己「定於一尊」如紅朝皇帝，防疫清零封控拍板決策的就是他，在世界各國都在解封時，仍堅持動態清零、靜默管理、嚴密（改稱優化但換名不換嚴酷手段）封控，自吹自擂所謂「中國模式（習近平模式）」優於各國、所以不願放寬，卻自陷緊難、鬆也難的兩難困境，也都是因為那是紅朝習皇下的「聖旨」決斷。

習近平必須為中國防疫政策錯誤負責、必須為清零失敗、防疫潰敗、奴民傷財負責、必須為民怨民憤負責、必須為慘無人道的封控負責...，這是毋庸置疑的，在任何一個有定期選舉的民主國家，這樣的國家領導人早就負起政治責任下台了，不然也被人民用選票趕下台了，但是，習近平及中共政權，把習和黨都搞的好像「不可替代」似的，他不可替代、就不能批評、不能挑戰，犯了天大的錯誤、傷害多少生命財產，都不必負責，這其實也是習近平、中共政權的危機，更是中國的重大危機。

不過，因中共一黨專政、習近平一人獨裁，他會如何因應白紙革命對他的絕對權威、對中共政權專政的衝擊，當然也會成為「白紙革命」參與者的危機。白紙革命若未能遍地開花，就無法對中共形成壓力，無腦清零封控不會改，人民依然長期受封控壓迫，遑論其他反清零、反壓迫、反獨裁等訴求了。

若白紙革命迅速覆蓋全中國，中共政權防疫封控政策失敗，卻不認錯、不負責、習更不會下台，它自保耍的野蠻手段就是槍桿子出政權，就是動用武力殘暴鎮壓，殺起自己人民更凶殘，天安門慘案就是這樣發生的。我不禁也為勇敢反抗清零暴政的中國青年學生們暗暗擔憂。

另外，中共政權每每以對外尋釁生事，惹起爭端甚至戰端，炒作侵略性民族主義來轉移焦點，若白紙革命大到習近平及中共政權不能承受時，對內無法弭平，就對外生事，台灣恐怕會首當其衝。

因此，對中國白紙革命，我的心情是「既期待，又怕受傷害」!期待白紙革命為中國改革注入新動能、期待中國人民能解除封控桎梏、生活的自由些；怕受傷害的，就如前述，中共政權為轉移焦點，對內動武暴力鎮壓、對外加強對台灣的軍事壓迫...。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法