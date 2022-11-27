胡，怎麼說》18歲公民權修憲案慘敗，反對逆風哪吹來的？

「18歲公民權」是我國史上首次憲法修正案交由公民複決，因同意票未通過門檻，結果被「否決」。由於門檻高達961萬9627票，通過本就不易，令人十分意外的是，「不同意票」高達501萬6427票，只比「同意票」564萬7102票少63萬675票。18歲公民權修憲案遭到逆風狂吹而慘敗，本案已胎死腹中，那麼多的反對票哪來的？

修憲的門檻本就幾乎高不可攀，須經立委總額雙3/4出席及決議通過，修憲案才能出立法院大門，還要交公民複決，公民複決又是另一高門檻，必須跨過具投票權人總數的1/2才通過（本次具投票權人總數為1923萬9392人，過關門檻為961萬9627票）。

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朝野各黨派歷經十年以上反覆爭議折騰，好不容易才形成僅有的一個共識，就是「18歲公民權案」，在各黨派立委一致同意之下，這個修憲案才出了立院大門，卻在公民複決時被否決，卻落得慘敗下場。依常理說，民進黨、國民黨、民眾黨、時力黨4個黨都挺18歲公民權、都在立院投贊成票，他們若是真的挺，那麼，4黨的支持力可達所有選票的九成左右，但是，投出來的票卻完全不是那回事，其中的原因當然是有的政黨「打假球」，表面說支持，實際上暗中「反動員」-投不同意票。

公開反對台灣「18歲公民權」修憲案的，不是台灣的政黨，而是中國國台辦，它一貫對台灣以公投、修憲等民主程序決定自己國內事務都指手劃腳，這個也謀獨、那個也謀獨...。偏偏台灣有一大狗票親中舔共的政黨、政客、紅媒、網紅等等都是中共的在地協力者，中共出聲反對台灣修憲，它們就賣力操作，透過網媒、網軍、入口網詀、群組等等，對台灣「18歲公民權」修憲案進行反動員，原先挺修憲的4個黨，有的暗中倒戈，背叛了原先對青年的承諾，配合暗地操作反動員否決掉。

修憲案本就要各黨派全力抬轎，才可望險險過關，以60%左右的投票率，其中要有50%以上投同意才能跨過門檻，只要其中逾10%反對，就過不了。中國國台辦抹黑「18歲公民權」修憲案是謀獨，誰在進行反動員?只要看那個黨和中共合作反台獨、兩岸一家親，並在這次選舉勝出獲利的是那些黨、那些人?答案其實呼之欲出。他們為何反對?原因不就是中共說那是謀獨、不給過嗎?

中華人民共和國憲法，其實就明白規定滿18歲公民具有選舉權及被選舉權（但中共沒有民主自由選舉，公民權攏是假），卻插手不許台灣通過18歲公民權，甚至透過其在地協力的紅媒、網軍、網路群組等，專門針對台灣中壯老之輩，製作並炒作修憲後18歲不但可投票而且有被選舉權，屁孩可當選市長、縣長、議員...，配合選舉網路攻勢，惡意形塑成民進黨推修憲案就是要用屁孩來革中老輩的命，煽動他們反對修憲、投下不同意票。

從選舉結果和修憲案複決結果對照來看，藍軍市長得票很強的地方，不同意「18歲公民權」修憲案的票也衝高。以6都為例，在市長三角督的台北市，同意票65萬9798票、不同意票62萬4609票，同意票只多3萬票而已，而且在大安區、文山區，藍軍市長大勝、不同意票也比不同意票多不少。新北市的同意票92萬1553票、不同意票82萬6598票，但在藍軍市長選舉最強的中和、永和、新店等區，不同意票超出同意票很多。

桃園市市長國民黨勝出，「18歲公民權」修憲案也是不同意票50萬5818票比同意票50萬3496票多；台中市也是藍軍市長大勝，修憲案同意票63萬5136票、不同意票62萬798票，同意票只多一點點，但藍軍愈狂勝的區也是不同意票超越同意票。

台南市、高雄市，綠營市長勝選，同意票則比不同意票多出不少，台南市同意49萬678票、不同恴票33萬2795票，高雄市同意票71萬7904票、不同意票51萬2188票。

18歲公民權修憲案慘敗，反對逆風哪吹來的？其中有一大部分就是從中國中共專制政權吹來的，台灣在地協力的政媒網藉此擴大加重打擊綠營選情。不過，慣習馴服、嚮往專制、習於威權、回味父權、反對進步力量、輕視或敵視青年有權參予決定公共事務的，當然就是台灣眾多身或心老化、一些甚至老而不修的公民們，就是他們否決了18歲公民權!

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