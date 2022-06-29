胡，怎麼說》國民黨認同台海為中國「內海」、否定「國際水域」，叛國兼賣台!

中國國民黨認同中國把台海當「內海」說法，同時否定美國「國際水域說」，它就是藉此向統治中國的中共政權諂媚效忠、表態接受:一個中國=中華人民共和國。對中華民國而言，這是叛國!對台灣而言，這是賣台!

中國國民黨國際部主任黃介正昨天指稱，中國稱台海是「內海」說法並沒有違法，是對其領海之外延伸的毗鄰區以及經濟海域主張一定的權力，至於美國所用的名詞「國際水域」，在國際海洋法上完全站不住腳。

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在中國對台灣軍武侵擾、施壓迫統日亟的當今，黃介正的說法，不但在政治上曝露當今國民黨親中反美本質，更全盤接受中國把台灣納為其一部分所建構的對台法律戰體系，那就是中國國民黨的一個中國=中華人民共和國。

黃介正雖也宣稱國民黨不接受「內海」的說法，但國民黨既已認同中國的「內海說」沒違法，更否定美國的「國際水域說」，那麼，中華民國台灣除了伸頭任擁有「內海」主權的中國宰割，還能剩下什麼？在中國國民黨主張之下，台海沒了，台灣沒了，中華民國當然也死了！

他還說，美國未來在台灣海峽航行或飛越時，有可能受到中國的強力反擊，國民黨不希望美、中打架時，流彈波及台灣。這些話親中舔共的太離譜，他的主張就是，美國及他國的軍艦、軍機都不能在台海及上空航行、飛行，只有擁有「內海」主權權利的中國軍機艦，可航行、飛越台海。

而且，美國主張台海為國際水域，適用國際上「公海自由」航行的原則，是對台灣國安的一大保障，若因中國出動機艦阻抗美軍自由航行，引發美中軍事衝突，原因鐵定是中共企圖以軍事武力施壓迫統併吞台灣，共軍為了阻止美軍援台而引起，黃介正卻擔心流彈波及台灣，根本就是倒果為因、顛倒是非，在幫中國軍武迫台找理由解套。

以上只是稍加分析，就很清楚的看出國民黨的論調，如不叫投降什麼才叫投降？如不是叛國什麼才叫叛國?如不是賣台什麼才叫賣台?

中國國防部長魏鳳和日前在新加坡香格里拉會談上，否定台海為國際水域，中國外交部發言人汪文斌更明白宣稱，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣海峽水域由兩岸的海岸向海峽中心線延伸，依次為中國的內水、領海、毗連區和專屬經濟區，中國依聯合國海洋法公約及國內法，對台海享有主權權利、管轄權。他同時否定美國主張的台海是「國際水域」。

中國的霸佔台海為其內海說法，美國及多國都不承認，並以實際行動派軍艦自由航行台海，國際法權威學者都認為中國的說法站不住腳，中國國民黨卻全盤接受並呼應中國內海說論調，全面倒向中國。黃介正開口閉口稱「毗連區」，這是中國法律上的名詞，不稱中華民國的法律名詞「鄰接區」（中華民國領海及鄰接區法），由此也可看出，他被中國「內化」的程度真不輕。

中共外交戰狼發言人之一汪文斌所稱的國內法，主要依據就是「中華人民共和國領海及毗連區法」，它包山包海包台澎包南海東西南中沙...，就如惡霸強盜說是它的就都是它的，它當然可以自己訂法律說自古以來全都是它的，然後說自己沒違法，中國國民黨竟還附和它，舔共舔到這樣，竟還有臉在台灣參選?

請看「中華人民共和國領海及毗連區法」第二條

中華人民共和國領海為鄰接中華人民共和國陸地領土和內水的一帶海域。

中華人民共和國的陸地領土包括中華人民共和國大陸及其沿海島嶼、臺灣及其包括釣魚島在內的附屬各島、澎湖列島、東沙群島、西沙群島、中沙群島、南沙群島以及其他一切屬於中華人民共和國的島嶼。

中華人民共和國領海基線向陸地一側的水域為中華人民共和國的內水。....

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