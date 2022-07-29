胡，怎麼說》美中狹路相逢勇者勝！裴洛西見義勇為，撩落去，訪台去！

一黨專政中國的中共政權，用盡恫嚇、威脅、施壓、強迫、甚至揚言動武等等等言辭，企圖阻止美國第三號人物、眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣。

說穿了，中共政權這回對美國、對裴洛西，竟也用上了它一貫對台灣的「文攻武嚇」惡爛賤招！

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在中共政權幾近瘋狂放狠話操弄，還傳出中共可能派軍機攔截、擊落裴洛西座機的荒唐耍狠放話，因此構築形成美、中兩國（軍）「狹路」相逢狀態。美中狹路相逢勇者勝！裴洛西見義勇為，更應撩落去，大方正當訪台去！

但是，若中共擺出這種流氓惡霸叫囂打架的架式，就能在「狹路相逢」得逞勝出，以後將會得寸進尺、得意忘形、為所欲為、不受國際約束、隨時耍狠逞淫威、欺壓各國屈服了。

美國如在這次中共製造的「狹路相逢」中退讓，裴洛西不能如其所願訪台，則美國對印太各國、對歐洲北約國家、對烏克蘭的承諾及保證，恐怕都要大打折扣，國際社會將對美國的安全承諾產生極大的信心危機。

美國當然不是被嚇大的！裴洛西當然也不是被嚇大的！以世界首強的地位，怎麼可能屈服在中共的文攻武嚇叫囂威脅下?在美中狹路相逢中，若中共（軍）放狠話就成為勝出的「勇者」，美國（軍）豈不就成為敗退的「懦夫」？這是美國不能接受之重，也是美軍不能接受之重。

因此，中共製造了美中狹路相逢的「困局」，企圖吃美吃台吃裴洛西吃夠夠，其實反而困住中共自己，因為在這個小雞遊戲（the game of chicken，或稱膽小鬼賽局）中，逼得美國無可退讓，而以美國實力，不能也不會成為被困局所困的「囚徒」，那就必須以完善對策因應中共的「文攻武嚇」，裴洛西必須如其所願的訪台。

美軍必須保護裴洛西一行的絕對安全，因此，美軍參謀首長聯席會主席密利上將親自訂維安計劃、調航艦等戒備，如裴洛西訪台成行，美軍將有萬全維安準備。

對於放狠話狂言的擊落裴洛西座機說，中共媒體已在自找台階下，自己找出共軍戰機攔截不及的從東台灣入台的飛行路線云云。其實，中共戰機如膽敢攔截阻擋裴洛西，那就等於對美國開戰，除了美國空軍F-22、F-35必定出動接戰，在美日安保條約之下，日本戰機不會坐視，如共機在裴洛西進入台灣的ADIZ滋事，台灣空軍F-16、幻象等也不是省油燈，防空飛彈更不會缺席。

美國是三權分立國家，眾院議長是繼位總統的第二順位（在副總統之後），裴洛西代表國會兩院之一的眾議院，不涉行政權、不代表拜登政府，她有意訪台，主要是基於民主的共同價值、台美兩國人民的共同利益，代表眾院來給台灣加油打氣，力挺飽受中共威脅壓迫的台灣，表達跨黨派絕大多數議員支持民主自由的台灣。台灣對於裴洛西的堅強支持、見義勇為，當然是歡迎及感動。

至於中共故意扭曲說是支持台獨、玩火自焚...云云，那根本都是中共自醉自陷天朝夢衍生的疑神疑鬼病症，裴洛西訪台，和台獨不台獨完全風馬牛不相及，她如來訪，會給台灣抗中保台的信心打氣，但是，對於台海現狀的改變不改變，也是一點關係都沒有。台灣現在就是一個主權獨立之國，現在叫中華民國，已是獨立何須再獨立?不管裴洛西或誰來訪，都不會因此改變分毫。

有人反對裴洛西來訪，說是會給中共軍事攻台理由，這根本就是倒果為因、當中共魔鬼辯士，中共是否軍事侵略台灣，是要看它的實力、代價、後果等，包括無論攻台勝敗，一黨專政中共政權都有可能垮台等，最不需要的就是理由。像俄羅斯獨裁者普廷揮軍侵略烏克蘭，當然沒有任何理由，就編幾個藉口，當年史達林、希特勒等獨裁魔君所有侵略戰爭，都是編個藉口當理由。中共政權一直在宣傳一個中國、台灣是它的...云云，這就是它編造炮製的侵略藉口，跟裴洛西或誰訪台無關，近年中共加強宣傳力度，值得警戒，台灣更必須結合各友邦盟國，共同防止共軍蠢動。

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