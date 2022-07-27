自由開講》熱烈歡迎裴洛西訪台，自由民主世界無須受獨裁政權威嚇！

邱志偉

這幾天美中台三邊正為了美國眾議院議長裴洛西是否訪台一事，引發國際矚目。本來裴洛西訪台一事，早在今年4月便要登場，卻因確診而被迫推遲。沒想到近日準備再次來台，中共竟派出文宣攻勢，利用外交放話方式，暗示若裴洛西來台就要武力威嚇。但事實是，至今解放軍都沒有明顯動作，我們認為拜登政府不該忽略對民主台灣的支持，更不應受到獨裁政權的無理威嚇。

美國眾議院議長裴洛西。（美聯社）

美國是法治國家，根據2018年通過的「台灣旅行法」（Taiwan Travel Act），美國過去對於台灣高層官員，包含正副總統、行政院長、外交部長、國防部長訪美做限制。但該法已經解除限制，美台所有層級官員皆可互訪，美國確實也在該法通過之後，已陸續派出衛生部長艾薩（Alex Azar）、國務院主管經濟發展、環境與能源的次卿克拉奇（Keith Krach）訪台，代表法治國家基於法律規範所進行的出訪活動，中國根本無權置喙。

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這幾年，美國也已經大幅放寬有關台灣交往準則及互訪規定的限制，代表去管制化的台美互訪，應該要是民主國家的常態。中國經常呼籲禁止干預他國內政，美國國會議長的人身行動自由，中國又有何干涉恐嚇的正當性？還以此做為威嚇動武的理由，這條紅線如何畫的？憑何而畫？根本任由中國政府漫天開空頭支票，若此時真把中國威嚇作為妥協依據，那未來中國也只會軟土深掘。作為國會議長、國會議員的裴洛西若不可訪台，接下來是否參議員、眾議員也不可訪台？既然退此一步便無底線，美國絕不可輕易退縮。

而且，按過去的案例，早在1997年共和黨籍前眾院議長金瑞契（Newt Gingrich）就曾來台訪問，還組成龐大訪問團，並特別和李登輝總統見面。當年中國並未有明顯回應，換言之，眾議院議長即便是美國總統繼承人第三順位，仍是中國可接受的人選。

因此，當眾議院議長裴洛西訪台，完全有前例可循，中國的威嚇是無理取鬧，更是對美國三權分立的誤解，因為行政部門不該干預屬於立法權的眾議院議長行動。中國是用獨裁國家思維來看待美國，但美國是民主國家，總統怎麼可能指揮國會，這是獨裁對民主的誤解。

我自己過去也曾多次前往世界各國訪問，國會外交是推展台灣外交很重要的一環。過去出訪時，雖也曾遭逢中共的無理抵制，或用手段讓我們原定行程受阻，但從未有過，像中國這樣直接對主權國家做出蠻橫恐嚇的流氓作為。國會外交本來就是種常態，請中國尊重民主國家互訪。因為，也只有真正的民主國家才有代議士，而中國作為獨裁國家可能並不清楚，美國應藉此機會給中國民主教育才是。

總而言之，裴洛西訪台是民主對抗獨裁的重要關鍵指標。值此烏俄戰爭仍在進行之際，中國並不屬於民主陣營，而是入侵者俄羅斯最重要的支柱。美國既然在烏俄戰爭中，積極力挺烏克蘭對抗獨裁威脅，面對台海情勢，更應該力挺民主台灣。而讓裴洛西順利訪台，便是自由民主世界無懼獨裁政權的最佳例證！

（立法委員）

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