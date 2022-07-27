胡，怎麼說》桃竹雙城戰，球場做戰場！

一場球賽出狀況、一個球場問題多，馬上升高到政治猛烈攻防、對抗，藍、綠、白殺成一團，主因就在被捲入桃園市、新竹市兩個市長選舉的「雙城爭奪戰」，政治無限上綱，直把球場當戰場！

政治歸政治，運動歸運動，這句老話在球場事件的危機處理上仍然適用，雖目前無法解決政治爭議，但至少要先切割政治、運動，不要讓兩者被刻意糾結在一起，那只會讓綠營防不勝防、而藍白軍可趁機亂上加亂。

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所以，職棒聯盟停止使用出包的新竹棒球場，找出缺失並完成改善，讓球員能夠安全、安心的出賽後，再重新啟用，讓球賽、球員、球場，能從政治亂流中脫身，應該是危機管理的正確做法。

因此，挺綠人士若一時看不楚清，就逕自解讀為政治陰謀，把停賽、球員工會都捲進去，那就是在給藍白送砲彈打綠，這是笨!若明知如此，卻炒作政治與運動的連結，故意添亂，這是壞!以綠營角度來看，這哪是友軍盟軍，這根本就是槍口向內的倒戈!

至於藍白藉此全面攻綠的政治廝殺，就讓它們殺吧、殺吧！讓它們殺到爽、殺到累、殺到有人倒、殺到選民倒胃口、殺到選票愈殺愈少...，反正最多到今年11月26日市縣長投票日一定會見真章，且看桃、竹雙城兩市長是何黨誰家天下？

民進黨徵召原新竹市長林智堅到桃園市參選市長，而藍軍認為桃園市長鄭文燦兩任已滿，正是可取而代之、攻下桃園市的良機，藍黨本就鎖定林智堅，全軍猛烈攻一人，論文事件藍軍政、媒、學、嘴、網已連續萬箭萬彈齊發射向林智堅。

加上新竹球場被林智堅列為重要政績之一，藉重新啟用秀政績造勢，卻因沒準備好而出包，藍黨豈會放過球場出包連連、球員出賽受傷的大好機會，發動推倒「骨牌」戰法，把林智堅當全力推倒的第一張骨牌，在論文爭議事件仍在延燒之際，同時把運動問題當政治武器，藉球場事件狠擊林智堅，讓他的政績從新竹球場開始落漆、從而否定他治理新竹的所有政績、更否定他跨市到桃園參選的治理能力。

白軍在新竹、桃園也推出市長候選人高虹安及賴香伶，當然也不會放過打擊林智堅、同時打擊林智堅在新竹的接班人民進黨提名的沈慧虹，形成白、藍爭先恐後批綠批林現象，現階段桃竹雙城兩市長之戰，藍白形成聯軍夾擊綠軍。

時也、勢也、運也、命也...，林智堅已被藍白鎖定當做2022年決戰市縣長選舉的「第一張骨牌」，若能提前攻倒林智堅，那就預示藍白將可樂觀期待今年底選戰的勝利將由他們瓜分，因此，在論文事件、在球場事件，對他都發動飽和攻擊，放出「陣前換將」之說，其實正是藍營攻略的一部分。

綠軍陣營也有人附和換堅說、甚至放出陰的說法、稱民進黨怕「一屍五命」因林智堅爭議而北部市縣全敗云云。就藍加白、綠攻防來看，這些都是選戰的戰術、攻略、狠手段，不足為奇。不過，就綠軍陣營角度，綠營中人只為顧自己，竟不惜附和藍白到這種地步，也只能如前述的，不是笨、就是壞!還有就可能是倒戈!

桃竹雙城戰，球場做戰場！林智堅如能挺過藍白聯軍飽和攻擊的壓力考驗，並在年底選舉勝出桃園市長、而新竹市長也順利換手沈慧虹治理再前進，前途將不可限量。若真的挺不過，綠營內部又扯腿等因素，那恐怕會是滿盤皆輸之局。

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