自由開講》呼籲正視論文品質的把關問題

◎鄭秀玲

近年來政治人物在工作之餘仍熱衷取得頂尖大學在職專班學歷，以便向選民證明有卓越能力，可勝任公職。2020年高雄市市長補選國民黨李眉蓁候選人遭爆其論文抄襲，她隨後宣布放棄該學位，校方已依《學位授予法》撤銷其碩士學位。今有民進黨桃園市長林智堅候選人的碩士論文涉及抄襲疑雲，臺大和中華大學正在調查中，其兩份碩士論文的指導老師剛巧都屬「桃李滿天下」型學者，由以下統計可資證明。從台灣博碩士論文知識加值系統資料庫的資料顯示他的一位指導教授在84-110年期間共指導173位博碩士論文，平均一年指導6.4位研究生畢業；另一位指導教授更令人驚嘆，在84-110年期間共指導473位博碩士論文，平均一年指導15.7位研究生畢業。對比全台公私立教師人數教授、副教授和助理教授約4萬人，指導碩士生總人數（109學年度） 12.9萬人，以平均2.2年畢業估計，每位老師每年平均僅指導1.4位畢業生而已。研究生論文品質良莠，除有賴當事人的努力和誠實外，指導老師和系所也應盡到把關的責任啊！

每一篇論文的完成從收集及回顧相關文獻、找研究議題、收集原始資料（或作實驗）、跑程式和撰寫研究結果，都相當費力。因此論文的完成就像孕育一新生兒，師生都要投入心血，才有好的研究成果。在教學之餘，老師能夠指導研究生的心力有其極限。因此，我在系主任任內，為了把關研究生的論文品質，即規範每位老師指導研究生數的上限為四位。此外，本系在開辦在職專班後，在授與的畢業證書上敘明是在職生，但國發所等系所則不然。本系作法並無任何貶抑之意，有優秀的產官學界年輕人，在工作之餘，犧牲假日努力進修，經過重重考驗得以畢業，值得肯定。但若位居高官者，沒有餘力修課和寫論文，就比較可能出現造假抄襲情事。這些人雖取得學歷，反而更暴露其誠信問題，應予撤銷和懲處。

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近日，民進黨桃園市長林智堅候選人的碩士論文涉及抄襲疑雲。針對論文風波，林智堅日前也重申已在第一時間都做了說明，國民黨卻持續在這個議題複製貼上，繼續抹黑、潑髒水。（資料照）

為了維持我國高教競爭力及避免未來學生有樣學樣，囫圇吞棗產製論文，貽笑國際學術界，吾人呼籲教育部及中央選舉委員會應採取以下措施，才能避免洗學歷歪風:（1）博碩士論文容或有智財或專利申請等需求不便立即公開，但規定至遲在五年內公開全文，以昭公信； （2） 鼓勵涉及抄襲的畢業生自首，可予減刑； 若抄襲造假屬實，要追究其法律責任及賠償以此假學歷牟取的不當利益和撤銷其公職。（3） 教育部應規定各大學之一般生和在職生的博碩士畢業證書應予區分。中央及地方選舉等候選人在選舉公報上需註明其學歷是一般生或在職生。

更重要的是選民要睜亮眼睛，檢視政治人物是否涉及抄襲造假情事，若論文有違誠信，其政見和言行還可信嗎？

（前台大經濟系主任）



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