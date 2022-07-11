自由開講》老Ｋ那麼厲害到大學校門踢館？

◎陳青榕

日前國民黨緊咬新竹市長林智堅論文案，由北市議員王鴻薇大動作到新竹中華大學踢館，而且找來黨內新竹市長參選人林耕仁等助陣，還在校門口大喊競選口號。秀過頭的舉止，讓人有外地人來新竹「侵門踏戶」的感覺，難怪近年來民調顯示，老K的好感度越來越低。

其一、心態可議，模糊焦點：各校對論文的規範，有一定的程序與規定，既然已舉報，就應尊重學校，大辣辣帶著大隊人馬，想幹嘛？不是說政黨不能干涉學術自由嗎？老K經常說一套，做一套，令人厭惡。如果哪天查出來，答案和國民黨要的不一樣，他們是否又會說民進黨的手伸入校園。

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台北市議員王鴻薇（８日）與新竹市議會到中華大學遞交陳情書，呼籲台大、中華大學能比照中山大學，針對林智堅的論文案在一個月內審查完成。（資料照）

其二、傲慢口氣，難獲認同：藍黨團總召費鴻泰，嗆聲中華大學是幾流大學？老K的一句話，又得罪了多少中華大學的師生和校友，傲慢口氣，難獲認同。有哪位立委或議員，願意被問你是幾流民代？

其三、施政能力，選民關注：如果林智堅論文有問題，被撤銷學位是他個人的事，他必須自行負責；選舉，民眾較關心的是，他的施政能力，是否能服務民眾，以論文來打擊對手，不見得有效，否則蔡英文總統怎能拿到817萬選票當選。

其四、老K潑糞，刻板印象：檢視往日老K選戰手段，最常用的就是潑糞戰，結合紅藍媒體大肆潑灑，讓對手疲於奔命，等到法律還其清白，民眾認清事實，選戰早就結束，讓人印象最深刻就是「宇昌案」，潑糞戰看來好像有效，所以老K將其視為選戰利器；可惜用多了，也形成百姓對老K的負面刻板印象。

選舉又到了，俗話說：老狗變不出新把戲。如果老K又重施故伎，民眾不要感到奇怪，但也要奉勸老K不要低估選民的智慧，迴力鏢很可能會打到自己。

（退休教師）

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