中共吃中國國民黨夠夠，吃乾抹淨再踩踏如汙泥！

中國共產黨不但吃中國國民黨夠夠，吃乾抹淨還隨便踩踏幾腳！泥黨泥人也有泥性吧，中國國民黨面子、裡子都沒了，總算有點受不了，出聲反駁了，不過，國民黨一堆要角親共舔共已非一朝一夕、早就習已為常，如何能夠真的對中共硬起來？例如，中共即將在廈門召開海峽論壇，中國國民黨人還不是一大狗票應召去朝拜？被吃夠夠、還被踐踏如泥巴，也是因為自己犯賤、自侮而後人侮！

過去的在此略過，就看最近幾天的幾個事件就好:

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中國國台辦發言人馬曉光在6月29日宣稱，中華人民共和國中央人民政府在1949年10月1日，取代中華民國政府，成為中國唯一合法政府，行使中國主權、包含對台灣主權。這話說白了，就是中華民國在1949年10月1日，就死在中華人民共和國之手了、滅亡了、被取代了，還企圖把台灣一起埋了。

中國國民黨總算發表有點嚴正的聲明稱，中華民國是主權國家，從1945年10月25日起，即在法律上和事實上行使對台灣的領土主權，中共當局從未統治台灣，呼籲中共當局勿「掩耳盜鈴」。

不過，中國國民黨、中國共產黨都接受「一個中國」，而中共操作一個中國=中華人民共和國，國、共的一中共識，就是企圖把台灣也包進一中，因此，台灣不但要防範中國「掩耳盜鈴」、同時要防範國民黨「蒙眼賣鈴」！

再看，中國大肆慶祝71接收香港25年，但香港這兩年被中共整的奄奄一息，國民黨主席朱立倫總算講了一些人話，發表「願香港回歸自由」，以少見的嚴詞批判中共，在港版國安法通過後，香港民主受到嚴重打擊...。卻見，中共方面由國台辦發言人朱鳳蓮回應：「希望有關人士多說有利於維護兩岸關係和平發展的話」，這就好像中國皇權時代，皇上派個小官或太監什麼的，傳個口諭告誡外藩之主朱立倫一下。由此可看出中共把中國國民黨當什麼在作賤。

再來是中國共產黨更吃定中國國民黨、更藉此吃台灣的事例。中共派來潛伏在台灣或在台吸收的地下黨員，做的是為中共賣命、顛覆中華民國的工作，在國共對抗時代，國民黨稱中共為「共匪」，那些人就稱為「匪諜」，現在，中共要為當年被國民黨抓到槍斃的「匪諜」立傳了，並稱之為「英烈」，一副已完勝中國國民黨，並以勝利者姿態翻案寫歷史！

這本中共在台灣地下黨的「血沃寶島—中共台灣英烈」一書，中國國台辦主任劉結一的引言，指稱共產黨人的鮮血灑在台灣，凝聚了中國共產黨與台灣同胞的血肉聯繫。他藉此文批鬥了中國國民黨，指稱英雄（中共地下黨員）「反抗國民黨獨裁統治」、在白色恐怖時代，不怕犧牲，被捕遭嚴刑逼供...，仍堅持傳承「紅色基因」云云。

中共出版這本書，根本就是「清算」國民黨的一個開端！中國國民黨棄守反共、接受一中之後，等於任中共予取予求，再怎麼親共、舔共、諂共、媚共，只要中共併吞台灣得逞，中國國民黨要角、包括兩蔣那兩代你們的先輩們，都將難逃被中共清算、鬥爭的命運！

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