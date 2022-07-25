自由開講》裴洛西訪台證實台灣重要性，同時台灣也應增進自身實力

陳子熙

美國眾議院議長裴洛西預計8月訪台，為25年來美國眾院議長首度來台，除展現美國對台灣的支持與重視，也證實台灣在國際戰略地位的重要性，中共《環球時報》總編輯胡錫進對此怒批美國不講理，表示裴洛西訪台等同美國支持台獨，違反一中原則，將以共軍戰機維護主權為由「伴飛」裴洛西的專機，與其專機同時進入台灣，以便製造共軍戰機飛越台灣的契機，更能合理化對台灣行使主權的行動。

美國眾議院議長裴洛西預計8月訪台，為25年來美國眾院議長首度來台，除展現美國對台灣的支持與重視，也證實台灣在國際戰略地位的重要性。（歐新社）

中共在外交上對台灣百般打壓、阻撓疫苗採購、軍事威脅以及禁止農產品進出口等，許多跡象已讓我們看清中共的真面目，台灣本身就是主權獨立的國家，而中共從未打算讓台灣生存，也不想理解台灣的立場，美國政府官員出訪國外，本就不應受到外國勢力的影響，之所以出訪台灣是因為台灣與美國同為民主國家，台灣以堅守民主、自由的價值捍衛領土宣示主權，與中共在本質上本就完全不同。

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中共霸道蠻橫行徑歷來如此，祭出共機「伴飛」訊息，就是要攪和裴洛西訪台，讓她望而生畏，自行取消行程，並使台灣人心惶惶，深感得不償失，用野蠻的行動讓美國知道違反一中原則的代價，以便師出有名暴力犯台，充分把共產黨自私自利、唯我獨尊的醜態發揮淋漓盡致，不僅將民主、尊重視若無物，亦不斷地壟斷台灣政經外交之路，種種行徑都是被世界唾棄的。

烏俄戰爭使全世界看見共產國家的蠻橫行為，面對此種威脅，我們更應堅守立場，並且隨時做好準備，以最高戒備的心態提醒自身，才不致使敵軍尋得先機，同時也應加強我國民族意識及防衛力量，增強軍備戰力方能有效嚇阻敵人進犯，也呼籲國民靠人不如靠己，唯有精進我國戰備能量，才能守護我們所擁有的自由與民主，捍衛我們所站的這片疆土。

（軍事研究者）

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