胡，怎麼說》那一跪，跪出侯友宜身上最需要「被改變」的潛規則！

新北市議員周勝考前天帶著多位里長，當面「跪謝」市長侯友宜！什麼時代了？竟還出現這種場景！

一所國小的校舍翻新，出錢的是納稅人、出力的是參與建築的所有人、尤其是直接建築的土水、鋼筋、電氣等工人，新北市議員、市長之間，竟然還演出封建皇權時代的「恩自上出」，把功勞歸諸「皇上」恩賞的丑劇！

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那一跪，跪出的就是，中國國民黨官場的封建醬缸文化現形記，不論那一跪是有意或臨時加演的，議員及里長下跪、市長臨場不受的肢體語言，其實都把在侯友宜身上的潛規則化暗為明、公開展現出來，也讓各方聞到國民黨醬缸政治文化的陳腐味！

那一跪，跪出的就是，跪出了市長是高高在上的封建主子、恩賞者、給予者，議員及里長才會下跪謝恩！在民主時代，市長、市議員、里長，職位及所掌事項雖不同，但平平都是民選的，都是公僕，本無高下之分，各自敬重職分而已，卻被那一跪，全都破功現形示眾！

那一跪，跪出的就是，監督者及被監督者的角色被混亂顛倒。市議員是市長施政的監督角色，周勝考議員這一跪，就是監督者向被監督者下跪謝賜恩賞，民主政治的監督制衡設計，被這一跪跪的蕩然無存！

那一跪，跪出的就是，侯市長掌握了資源分配權，地位簡直像大清帝國的總督，更目中無視中央，我行我素常摃上中央，有如土皇帝一般，未來企圖更上最高樓的總統寶座，因此，現在在他統治的王國新北市管轄區域內，議員里長才會下跪謝賞，未來如登上最高層，那就全國統一遵行。

那一跪，跪出的就是，納稅人出錢，你拿來當恩賞。該國小的校舍翻新預算，每一分錢都是納稅人的血汗錢、每一分錢不論是地方自有財源或中央補助款，都是經過市議會的每一位市議員審查通過的，如果要跪，那就應該向通過預算的每一位市議員都下跪，更要向所有納稅人下跪，向每一位在酷署、寒冬都灌水泥、立鋼筋、鋪磚砌瓦的工人下跪才是。為何只跪侯大市長?

侯友宜在議員向他下跪謝恩的那天前後，也發表了「改變的勇氣」主張，其實，侯友宜與其夸夸其談「改變」，他最需要的改變的就是「被改變」，他身上最需要「被改變」的，就是在他腦、在他心的黨國醬缸文化潛規則！

不論改變或被改變，不論主動或被動，侯友宜的第一步就是，打開幼童恩恩疑被新北市府公務員延誤送醫以致不幸病亡案的黑箱，把真相公諸於世，自己也真正擔起責任。問題是浸淫在國民黨下跪謝恩文化中享受尊榮的他，能改變嗎?會改變嗎?願意改變嗎?如果沒有輪替執政，看來答案都是不可期待的:不！不！不！

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