胡，怎麼說》柯文哲在玩「自證預言」？別被他口吐50萬唬弄嚇到！

他又在用極端誇大的確診數字預言來膨脹自己了，別被他口吐預言5月18日單日北市確診COVID-19（武漢肺炎 ）50萬人的數字唬弄嚇到！

有一種社會心理現象叫做自證預言（self-fulfilling prophecy，或譯為自我實現預言），指一個人預測、期待、相信某件事會發生，他的行為就會朝向實現他預言的結果方向去。

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柯文哲昨天公開宣稱，4/26北市確診1302例、推估5/4-5000例、5/7-1萬例、5/18-50萬例。口出這麼大的確診數字，乍聽之下的確令人震驚，不過，三月底台北市總人口約249萬多人，如依他的預言，5/18一天就有超過20%的市民確診，加計當天之前的數字，就已有超過30%市民確診，5/18之後的5/19、5/20...呢？

依他的推估，只要簡單外插法，就應該會是天天倍增，那麼，5/18-50萬，5/19就有100萬人確診，5/20就有200萬，那麼，249萬多台北市民全部確診染疫，都還不夠柯文哲預言推估疫情數字的發展速度，那只好每個天龍國人人人染疫確診2-3次，才能充足數字。所以，柯文哲的預言數字顯然太誇大、太膨脹到無極限，像吹汔球自己就吹爆了！

即使換個說法，5/18不是當日就有50萬確診、而是到5/20那天的總計，但是，依他預言的確診數字成長率推估方式，也不過是延幾天到5月底吧，確診染疫人數就會超過市民總數，汔球一樣吹破。

中央疫情指揮中心決定調整放寬居家隔離為「3+4方案」，但全國疫情最嚴重的新北、台北兩市長侯友宜、柯文哲，卻一齊要求加碼放寬，都主張棄守居隔的「以篩代隔」，未獲採行之後，分別在兩市各自實施部分棄守居隔的「以篩代隔」。

不少醫療防疫專家對「3+4方案」都不甚放心，擔憂會因漏網之病毒加多而速疫情擴散，經詳細討論才通過，柯、侯卻要更放寬，主張以篩代隔、棄守居隔，如依雙北方案實施，從疫情最嚴重的雙北漏網之病毒更多，恐怕更流竄全台灣，疫情擴散嚴重程度更會加速加重，這麼一來，柯文哲的5/18-50萬病例，豈不可能達標?這不就是一種「自證預言」嗎?

疫情的確嚴重而且爆發太快，避免醫療及防疫量能被壓垮，這是雙北主張棄守居隔、以篩代隔的理由。醫療是防疫的核心也是最後防線，保住醫療量能是從中央到各地方都列為重點的，但是，雙北柯侯此時就要脫隊、以此做為棄守居隔的理由，卻難以服人。

疫情如大爆炸式升高，屆時恐怕被迫全面棄守居隔措施、更嚴重時甚至輕症的居家照護也照顧不到了，只能集中資源搶救、醫治重症病患，但是，目前尚未到那樣緊急被迫的時刻。何況，雙北如提前棄守居隔，恐怕因疫情漫延更快、確診人數更多、重病增加，反而提前重壓醫療體系。

雙北此時就要超前實施棄守居隔、以篩代隔，恐怕原因之一也隱含著政治考量，就是目前社會氛圍是怕居隔、厭居隔...。

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