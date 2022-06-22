胡，怎麼說》錯誤決策、官僚殺人、為了侯友宜羽毛，坑埋真相錯更大!

錯誤決策、官僚殺人，為了護侯友宜的羽毛，不惜踐踏正義、坑殺真相，錯上加錯錯更大，在錄音檔出現，真相曝光後，將無所逃於天地之間!

新北市府侯團隊還拉119當替身墊背演很大，編劇兼導演製作「情境模擬」，企圖以假亂真，欺騙苦求一個真相的恩恩爸！

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4月14日，兩歲幼童恩恩染疫被官僚延誤送醫而不幸病亡案，新北市府一直隱瞞、用盡手段不給恩恩爸、更不肯公布的求救及橫向聯絡錄音檔，昨天被吹哨者爆料給媒體公布了，真相也出來了。只要聽過錄音檔的人，除了藍鐵桿、侯鐵粉，都可以從對話過程中辨別責任誰屬，更可從中看透為何侯友宜不願讓錄音檔曝光。

侯友宜、新北市消防局長黃德清、衛生局長陳潤秋3人可說就是不讓錄音檔曝光、隱瞞真相的「3大主嫌」，他們當然應該聽過全部錄音檔（至少看過逐字譯文），卻做的出那樣遮蓋的事、說的出那樣的謊話，時代力量立委王婉諭聽完錄音檔後、痛心又憤怒的以一句話批判侯友宜:明目張膽說謊！良心不會痛嗎？這句話道出很多人的心聲，聽了錄音檔之後而不怒者，非人也!因為你被立場蒙了眼睛、失去判斷是非的人格。

本案曝露的問題大致可分為3大部份:

1，政策錯誤。新北市長侯友宜規定119派救護車載運染疫者送醫，須先經衛生局，這個新北獨有的SOP，就是4月14日當天119接到恩恩父母求救電話後，有車可救命卻因連絡不上衛生局而派不出，以致折騰延誤了要命的81分鐘的根本原因。（這個規定新北市府在4月17日悄悄取消，相信是因恩恩案發現錯誤）。

錄音檔曝光的真相就是:決策者訂政策本是要救人的，但決策錯誤的政策會殺人；錯的、無法執行的SOP，反而會要人命，比沒有SOP更壞、更糟糕。

2，官僚殺人。4月14日當天，新北市確診人數為328例（台灣破千例），這波疫情才剛開始，和5月25日新北最多時的21350例（台灣89389例）比較差很大，只是1.5%，當時，救護車有車隨時可派、各醫院病房從未滿床、恩恩病況緊急，為何延誤派車送醫?就是因為衛生局無人接119打來的電話，而且被新北市府獨有的SOP規定綁死，才無法及時送醫。

從錄音檔聽到新北衛生官員還發出「呵呵」笑聲，衛生局昨天稱是「苦笑」，不管是什麼笑，但從處理過程可以聽出衛生局官員沒把恩恩緊急病況當做最緊急之事，而依一般公務員辦事方式的交代了就好的心態。衛生局未派足夠人力執行SOP，從衛生局官員到局長陳潤秋、再上上級到市長侯友宜，都是講過了就算、超前部署更是秀過了就好、交代能了事就事了的心態。官員這種辦事心態，恩恩不幸是這波疫情第一個幼童重症，要靠官員即刻救命，真的只能聽天由命。若非恩恩不幸身亡，把問題都掀開，那一堆爛官一定快樂的呵呵自吹自擂侯市長防疫天下第一名。

3，坑埋真相。若新北消防119被冤，那麼，冤了119的不是別人，就是你們的長官黃德清局長、以及長官的長官侯友宜市長2人。

為了護侯友宜好不容易用宣傳打造防疫天下第一的形象，恩恩案中新北市府獨有的SOP害人命的真相，絕不容曝光。6月6日，新北消防局在黃德清局長導演下，演出一場4月14那天119很忙的情境模擬，給恩恩爸看，而且之前都不告訴他說是演的，反而說要給實況真相。這場騙局被一位前消防員張津唯踢爆是演出的，消防局長、市長都大帽子扣上去，還馬上提告，然後藉此說已進入司法，偵查不公開，不能公布真相，以阻止繼續爆料。但是，情境模擬演很大則紙包不住火，只好認了，侯友宜卻又宣稱力挺打火兄弟云云。

他們簡直就是拿119基層消防員當墊背、當替身演很大、以掩蓋事實，但是，隱瞞真相的主要目的，只是為護侯大市長羽毛，侯、黃兩人都口口聲聲捍衛打火兄弟...，還透過藍軍政媒，動員侯鐵粉、藍鐵桿出征爆料者及追真相者。若信了他們就更冤了。

再來就是把矛頭指向追真相的卓冠廷，突然出現消防局代發某消防員（沒姓沒名）的後悔自白聲明，稱給同學卓冠廷錄音檔...云云，這根本就是拙劣的轉移焦點，企圖把追真相轉為綠營追殺、引爆藍綠對抗，但這當然是失敗的，因為追真相的很多，看不過去，想爆料吹哨的何止3數人而已?

政治人物珍惜羽毛不是錯，但把欲進窺大位的侯市長的羽毛，看的比人命重要，看的比真相重要，那就大錯特錯!

當初侯如自己承認SOP決策錯誤、並把過程查個清楚，該究責該改進就究責改進，誠實的給真相並向恩恩爸媽認錯道歉，而不是使出責推中央的詭計，又層層隱瞞掩蓋，那麼，侯友宜已養出滿身漂亮的羽毛，大約只會少一根，但是侯及其造王者團隊，卻一根羽毛都不拔，用盡手段隱瞞真相，良心都可以丟掉，至今不肯認錯，結果就是羽毛掉滿地!更可能羽毛掉太多，漢子變秃子，只能在深藍中取暖，就近年來大力經營的侯友宜來說，一念之差，以致如此，真的殊為可惜!

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