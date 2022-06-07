胡，怎麼說》馬英九=習近平「奴婢」=中共馬前卒=國恥！

「馬英九」這3個字是什麼？馬英九=習近平的「奴婢」=中共馬前卒+傳聲筒=國恥+...。這個等號之後，肯定是更多形容詞仍難以形容他不堪入目的醜態。

從馬英九發表的六四文來看，他的剩餘價值，就是頂著中華民國前總統名號，卻用盡洪荒之力諂媚中共頭子習近平，如同習近平的馬奴、僕婢，言行都在否定中華民國，他這種行為就是「國恥」；他也頂著中國國民黨前主席名號，充當中共傳聲筒、馬前卒，這也是「黨恥」，但國民黨上下都忙著舔共，早已忘了恥字為何物！不必訝異，馬英九3字現在的角色就是以上這樣。

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中共出動坦克部隊血腥鎮壓北京天安門民主運動的「六四事件」，今年是33週年祭，馬英九貼出的「六四」文，竟然大讚中共領導人習近平民主、更特加肯定習近平走在建立法治社會的正確方向。他的六四文通篇無一字批判犯下六四血腥殘殺暴政的中共政權，反而以大部分篇幅大罵台灣政府，不自由的民主、民選專制、消滅異議人士...云云。

馬的這篇六四文，不只是滿紙荒唐言，更是字字背後都寫著他自辱辱國的失格、無恥、背叛。

在六四事件33週年當天發此文，簡直就是在為中共洗刷當年血腥殘殺民運人士的歴史殘留血跡，藉此諂媚習近平、向中共政權拋媚眼，像極了他心態上亟思回歸中國、表態效忠中共的一個起手式。

馬的這篇六四文，像是中共的一篇大外宣，但其實又不是，只是習近平的馬前奴婢馬英九自甘充當中共傳聲筒而已，因為中共把六四列為禁忌，不敢給談這個字、連寫六四都遭封鎖，目前更談不上做六四大外宣了，馬英九即使有此意，此時拿出來，拍習馬屁沒拍成，大約拍在馬糞上。

細看他馬的這篇六四文，非關六四，倒還真像是在「一個中國」之下，為中共代擬欺騙台灣人民的「告台灣同胞書」，中共、馬英九、國民黨都要「一個中國」，這篇謊稱習近平民主的文章，在中共眼中應是一個中國之下對台灣人民的「大內宣」吧。

六四當天，看到馬的六四文引習近平的談話大讚他民主、法治正確，還納悶習近平什麼時候講過那樣的話?同一個習近平，上月稍早對中共共青團講話時，堅持中共一黨專政的紅色政權永不變色，習當中共頭子10年來，一人獨裁、一黨專政的暴政惡行，較前2任的江、胡尤烈10倍，鎮壓新疆維族、鎮壓香港民主、鎮壓宗教活動、封鎖言論、嚴酷封控....，怎麼可能講民主什麼的?

經查證中共媒體相關報導，並參考作家孫瑋芒的比對，發現更可恥、更更可惡的是，馬英九把習近平講話中，堅持黨的領導、堅持馬克思主義...列為最前提、最優先的文字全都隱去，且習談話針對的人大的中共黨組，在談人大制度，所謂「人民當家作主」云云，這些話連中國人民約都95%以上心裡都不信，馬英九卻拜服的五體投地，還替習近平冠上「民主」等尊號，真是馬屁拍足、無恥之尤的政治惡棍騙徒，但習恐怕也莫名其妙、不敢消受民主2字吧。

馬英九的臉書六四文:「去年10月，大陸領導人習近平先生在中央人大工作會議時談到了民主，堅持國家一切權力屬於人民，最大限度保障人民當家作主、依法治國，我認為這是有助於建立法治社會的正確方向。」

中共總書記習近平當時講的話:「人民代表大會制度，堅持中國共產黨領導，堅持馬克思主義國家學說的基本原則，適應人民民主專政的國體，有效保證國家沿著社會主義道路前進。人民代表大會制度，堅持國家一切權力屬於人民，最大限度保障人民當家作主，把黨的領導、人民當家作主、依法治國有機統一起來，有效保證國家治理跳出治亂興衰的歷史周期率。」





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