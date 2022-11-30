胡，怎麼說》中國就是一個超級大的「方艙醫院」！

中共政權對付「白紙革命」的殘暴、封控、阻絕、效率的鎮壓手段，和對抗COVID-19（武漢肺炎）病毒的動態清零、靜默管理、優化封控等，竟是驚人的相似，相似度接近100%!

這顯示中共政權把對清零封控異議、要求解封、乃至要求民主、自由、人權等人民的白紙訴求，和COVID-19（武漢肺炎）病毒同樣看待，同樣看做是對一人獨裁、一黨專政的極大威脅，也同樣用「方艙醫院」的暴力管理方式對付！

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其實，整個中國就是一個超級大的「方艙醫院」！14億中國人都被關在方艙中，方艙的魔鬼管理者就是中共政權，管理規則就是一黨專政的魔鬼規則，方艙管理者如金字塔層層疊疊，最頂尖「稱朕道寡」就是習皇一人。親中舔共者、自認是中國人的、一家親的，何不回歸中國住進那個超級大方艙，體驗超級大方艙住民的滋味?

白紙革命運動中，見到的訴求，包括民主、自由、人權、對當局異議等，就中國而言，都是外來的東西，中共經常把「境外勢力」掛嘴邊，指的就是這些，常被中共做為自己犯大錯時，卸責歸罪的藉口，境外勢力再上綱為「境外敵對勢力」，那就更嚴重了，非把你們羅織套上國安法顛覆國家政權罪不可!

中共對白紙革命先由網軍操作誣指境外勢力介入，地位有如習皇身邊直屬「東廠」的中央政法委隨即表態稱，堅決打擊敵對勢力滲透破壞云云，看來中共惱羞成怒，在中國這個超大方艙內，又要使出老而殘暴的魔鬼管理賤招了。

COVID-19（武漢肺炎）病毒則是中國國產的東西，大疫本就起於武漢，中國再會想方設法也脫身卸責不了，這個病毒為禍世界數個巡迴循環後，卻回歸中國肆虐中國最為嚴重，習近平拍板、中共自鳴得意的所謂防疫中國模式，這回徹底破產了，動態清零卻愈清病例數十倍速加個0，靜默管理、嚴格封控，動輒實施就是幾個月、半年以上不得解封，但愈封控、病毒仍不斷傳佈，就更嚴封控，形成防疫暴政，成為中國人民哀哀無告的最大若難!

白紙革命運動就是因人民被封、被控、受苦太大又太久，忘解封如大旱久渴之望雲霓，才會一下子就野火燎原，但中共祭出的手段，一如對待病毒一樣，這個人民政府眼中沒有人民，白紙革命其中最素樸的訴求，其實是求解封、出方艙，透氣、過生活，但中共政權視人民出方艙為洪水猛獸，祭出數位獨裁加上實體暴力雙重鎮壓，就是要迅速有效的把人民關回一黨專政、一人獨裁的魔鬼管理「中國超大方艙」中。

對白紙革命，我和不少人都是既期待又怕受傷害！但千萬不要因期待而低估了中共、錯估了習近平。

「千萬別向我表達輕視魔鬼之意！」，德國名政論家哈夫納（SEBASTIAN HAFFNER）在《破解希特勒》一書中，引哥德這句話，警惕在當時不少人錯誤看待希特勒。對白紙革命這個種子，讓我們小心翼翼的閞注未來。

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