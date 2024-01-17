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自由開講》這不是一場選舉而是一場戰爭

2024/01/17 11:59

◎阿興博士

2024總統及立委選舉，中國共產黨利用抖音平台大量放送假消息，一直中傷台灣政府及執政黨，中共利用在台灣的代理人包括國民黨及民眾黨的政客，不斷抹黑及造謠，好像壞菌一直發酵，導致許多台灣百姓中毒，尤其是涉事未深容易受騙的年輕人；雖然執政黨一直澄清，但年輕人不聽也不看，只相信中共在台的代理人，這實在是一大危機。

2024總統及立委選舉，中國共產黨利用抖音平台大量放送假消息。（法新社）

民進黨執政黨八年，國會過半完全執政，卻錯失良機，沒有嚴禁抖音，官員以為澄清應付了事就可，殊不知許多年輕人都已經中毒了，毛澤東的名言：謊言說了一千次就會成為真理，柯文哲以毛匪為師，他雖然此次沒有得逞，但在國會卻大有斬獲，台灣可能面臨國政空轉四年，最高興的當然就是中國共產黨，等到牠在台灣的代理人持續壯大，中共將可不費一兵一卒收服台灣。

所以，這不是一場選舉而是一場戰爭，我們面對的一個殘暴虛謊的中共政權，中共是不消滅台灣絕不罷休，既然如此，執政黨就應要有所作為，不要一直被動挨打，否則對敵人仁慈就是對自己殘忍；政治不是自命清高，以為推出沒有論文抄襲、沒有炒地皮、沒有違建的清新形象者，就會當選，更不能一味討好順應年輕人。

此次民進黨國會不過半主要的破口就在台中及桃園，國民黨推出許多有黑道背景及官司的爭議人士，卻都一一當選，執政黨應該要記取此次教訓，因為敵人是無所不用其極的下三流手段，而應對比拳頭不講理的流氓，若只一味的跟他講道理，吃虧的是自己，所以執政黨要清楚認知，為了台灣民主，政治需要一些手段及方法，務必加強台中及桃園的力量，否則永遠選不贏黑金，執政黨也需儘早培養可以媒體聚焦的政治明星，尤其是在桃園及台中兩地，帶動氣勢，否則二年後的大選可能會全軍覆沒。

（科技公司主管）

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