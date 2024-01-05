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自由開講》吳欣盈、趙少康 連抄答案都抄錯？！

2024/01/05 09:38

◎涂筱萱

前幾天的副總統候選人辯論會，能源議題成為該場辯論會的焦點之一。民進黨副總統候選人蕭美琴於首輪交互詰問時，拋出能源問題，特別請吳欣盈、趙少康兩人回應關於新建核電廠的地點？及核廢料的處理方式，蕭美琴強調若兩人無法說明將被視為不負責任。

國民黨副總統候選人趙少康表示，若按照民進黨主張不使用核電，台灣要在2050年達到淨零碳排幾乎是不可能的。他主張目前的核電廠還有擴建的空間，甚至指出屏東居民也支持核電廠延長運營。至於，核廢料處置問題，趙少康更表示，「美國放哪裡，我們就放哪裡。」主張將核廢料掩埋固化。

然而，實際上美國的類似計劃早已因當地居民反對而終止，全球目前也沒有正式運營的高級核廢料處理場。國民黨若持續執意發展核電，恐怕是揚湯止沸，在全球永續發展的路上，讓台灣與世界背道而行。

國民黨副總統候選人趙少康。（資料照）

民眾黨候選人吳欣盈則表示，不能以意識形態操控非核家園。她主張延長核二、核三的運營，並盡快討論核四的下一步處理方案。然而，實際情況是核二廠緊鄰活動斷層，屏東核三廠的鄰近斷層，近期也被歸類為第二類活動斷層。研究報告已顯示，重啟核二、核三會使位處斷層帶的台灣面臨極大的風險。

在辯論會舉辦當下，日本石川縣能登地區發生了規模7.6的強震，其地震範圍內包含12座日本先前才通過審查重啟的核電機組，這個例子恰恰打臉吳欣盈所說的以意識形態操作非核家園的論述，反而顯示民進黨的能源政策將民眾安全放在首位的考量。

上述兩個例子正凸顯趙少康與吳欣盈對核能議題的不了解，就算其想要效仿他國的處理手法，也應先評估台灣適用的可行性，這就如同抄別人考卷，卻沒發現別人寫的是另一份考卷，趙吳兩人連對答案的能力也沒有。

碩士生

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