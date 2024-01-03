自由開講》柯文哲主張核二核三延役 但高階核廢料風險該怎麼辦？！

民眾黨候選人柯文哲主張能源政策包括核二、核三延役，而有關高階核廢料（乏燃料）的處理問題卻未見其論述？政客們常說「沒有核安、就沒有核電」，難道這又是「政治口水」？（資料照）

◎陳逸南

依自由時報1月2日A6版，「7.6強震襲日 新潟核電廠核廢水溢出」報導指出，日本能登半島在元旦下午四點十分發生芮氏規模七．六強震，石川縣七尾市道路出現像豆腐般一條條深裂縫；據朝日新聞報導，裂縫至少五十公尺長、隆起高度卅公分，許多汽車受困。日本自衛隊派遣一千人前往當地救災、另有八五○○人待命。日本總務省消防廳則出動約一七○○名消防員前往石川縣救助。

又指出，「讀賣新聞報導，東京電力公司一日表示，位於新潟縣柏崎市柏崎刈羽核電廠二、三、六、七號機組反應爐廠房頂層的用過核燃料（乏燃料）水溢出，但確認建築物外沒有洩漏或損壞。柏崎刈羽核電廠自一九八五年啟用，共有七個核反應爐，核電廠總容量為八．二吉瓦，是全球最大核電廠之一，二○一一年三一一地震與福島核災後停止營運。」

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查前述「核電廠機組反應爐廠房頂層的用過核燃料（乏燃料）水溢出」，即所謂「核電廠核廢水溢出」，顯現該核電廠停役後，而其使用過的燃料棒仍然放置於冷卻池中，尚未進行處理（例如中間貯存）及最終處置，此種情形與設在北台灣的核二電廠很類似，尤其是使用過的燃料棒（高階核廢料），迄今尚未完全從反應爐卸離，如果遇到強烈地震，其風險如何？值得關注。

日本石川縣能登半島1日下午發生規模7.6強震，輪島市地面出現裂縫。（美聯社）

我們發現，1月1日副總統候選人辯論會，民眾黨候選人柯文哲主張能源政策包括核二、核三延役，而有關高階核廢料（乏燃料）的處理問題，未見論述，如今見到日本強烈地震引發「核電廠核廢水溢出」的問題，有必要思考核二廠高階核廢料的風險，否則，政客們常說「沒有核安、就沒有核電」，就變成「政治口水」了。

（科技法律工作者）

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