自由開講》柯式歧視！未升學的人就是會吸毒？

◎許渝澤

看到柯文哲先生把台北市國中畢業後未升學的1%的人，直接一比一兜到人數相近的吸毒人數，真是讓我開了眼界，這兩者的相關性在哪裡，怎麼能直接這樣連過去？去年年初民眾黨催繳完黨費後剩下的有效黨員數約4500人，正好和我整理資料時，看到法務部公布2021年起訴的偽造文書犯人數4528人幾乎一比一，難道我也可以說民眾黨黨員都是偽造文書犯嗎？柯文哲先生不也曾經是大學的教授嗎，怎麼會說出這種沒有知識的話？

教育，原本是我們用來提升國民素質，幫助青少年健全人格、探索未來的一種工具，雖然因為普及的需求，大規模的一致框架下，難免出現少數不適應者，但在柯文哲先生的眼中，教育竟然成為一種篩選人的工具？原本應該受妥善安排的不適應者，變成了社會的次級品。

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現代社會的多元性，讓人的發展產生了無限多的可能，學歷早已不是可恃的唯一路徑，即便是因無法適應而沒升學的孩子，讓他的人生能走向好的發展，也是社會共同的責任，尤其是為政者應該要好好面對的問題，柯文哲先生卻把少數適應不良的青少年，這種制度無法面面俱到的受害者當成社會動亂的原因，難道沒升學就是不道德，就是犯人？

藏在這種沒有辦法讓人苟同的看法背後的價值觀是，柯文哲先生其實一直用許多一致性的社會框架當作標準，把人劃分出品級，所以其言行，才會充滿這種改也改不了，遮又遮不住的歧視。因為只要你窮苦，柯文哲先生就會把你視為犯罪的預備軍，所以他才會說出「對窮人、弱勢好不是施捨，是保護自己，不然十年二十年後他們就是強姦犯、殺人犯」這種話。

柯文哲先生其實一直用許多一致性的社會框架當作標準，把人劃分出品級，所以其言行，才會充滿這種改也改不了，遮又遮不住的歧視。（資料照）

而他對社會運作的錯誤理解，又讓他總是錯把制度不能面面俱到產生出來的問題當成社會動亂的原因，所以只要針對弱者的補救措施或是保障，都會被他當成大撒幣，當成犧牲長期與多數的利益去保障少數，對農保如此、對私校補助如此、「社會住宅不必蓋那麼好」也是如此，在他眼中，那些沒有價值的人不必要存在，當然也不配受照顧，不是他從政要守護的目標。

作為欲問鼎國家大位者，身教、言教，足以引導社會價值走向，動見觀瞻，不可不慎，但柯文哲先生的身教言行及扭曲的價值觀，難以說服國人及社會，他堪以擔當國家大任。

（律師）

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