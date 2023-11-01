自由開講》一場在野勢力的權位爭霸戰

◎吳貞頤

距離明年總統大選僅剩2個多月的時間，民進黨總統候選人賴清德近期除了定期舉辦國家希望工程發表會、走訪基層傾聽民眾聲音外，更設計出貼近人民的政策，追求國家未來發展。反觀藍、白陣營候選人，則是傾全黨之力發動政治攻擊，以下架民進黨作為訴求，洗腦民眾厭惡綠色執政，只為達成政黨輪替，完全將人民所需、國家未來走向拋諸腦後。

藍白合是國民黨與民眾黨基於下架民進黨的共同理念，所想要採行的戰略，期望透過整合在野勢力，力挽狂瀾落後的民調。但在兩黨政治文化與政黨理念差異甚大的情況下，兩黨交集僅有反對執政黨繼續執政，合作實屬天方夜譚。事實上，雙方都各懷鬼胎想從合作的過程中獲取政治利益壯大自身團隊，進而伺機併吞、裂解對方。

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藍白合是國民黨與民眾黨基於下架民進黨的共同理念，所想要採行的戰略，期望透過整合在野勢力，力挽狂瀾落後的民調。（報社合成）

從雙方各自選擇有利的評比方式決定總統候選人開始，就已令人懷疑這就是一場權力爭霸戰。誰能奪得總統候選人資格即能享有龐大的政治影響力，若僅淪為副手，整個政黨的命運也將隨之殞落。

為延續政黨的生命，筆者以國民黨角度分析：其一，其前兩次總統大選成績不如預期，急需一場勝選扳回顏面。政見是否符合民意已非重要之事，為了贏得大選，重返執政已成全黨共識。借助民眾黨網路聲量，彌補空戰之不足。並洗腦民眾聯合政府的觀念，營造國民黨廣納異己的印象。其二，藉由與民眾黨合作拉抬聲勢，挽救低迷民調。以不分區立委、內閣成員等位子作為與民眾黨交換的條件，進行政治分贓。顯然在國民黨眼裡只有權位，為達勝選不惜犧牲人民福祉。國家未來與政黨利益相比，後者明顯才是國民黨重視之物，這點令筆者不齒。

另外，從民眾黨的視角審視：其一，民眾黨是新興政黨，其政黨資源僅靠柯文哲一人苦撐。若能與國民黨靠攏，國民黨的人脈、錢脈能加速擴張柯文哲在政壇的勢力，不費一兵一卒便能彌平自身的劣勢，甚至未來有機會讓民眾黨躍身成第二大黨。其二，在台北市長任期結束後，如何創造政治舞台是柯文哲的首要目標。在10/24柯文哲回應記者會中充斥其對權力的狂熱，會中不斷重申他才是改變國家的唯一力量，一味貶低他人政見來凸顯自身價值。其最初理性、務實的從政初衷，最終也只能屈服於權力算計，一個人的格局在權力面前竟顯得如此殘破不堪。

在藍白陣營協商不出選戰組合的同時，今年總統大選，大家一直無法針對國家的前途，進行有意義的公共討論。所幸，民進黨總統候選人賴清德仍按部就班提出國家希望工程，向國人稟報他的政策願景，讓我們能透過每一場的國政記者會，清楚看見身為一位總統候選人，應該要用什麼態度去關心自己的國家、訴說自己的國政藍圖。相較之下，藍白兩位總統候選人，至今仍信奉「政治是權威性的價值分配」，不斷享受追逐權力的快感，甘願淪為權力的奴隸。筆者相信人民的眼睛是雪亮的，著迷於權力遊戲的候選人，最終將為人民用選票所唾棄。

（大學生）

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