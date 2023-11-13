自由開講》新二代嗆聲：民眾黨到底在評論什麼東西啦！

◎林廷宇

隨著台灣新住民人口逐漸增長，至今已和閩南、客家、外省、原住民並列為我國五大族群，人口數來到六十萬大關，若再加上新二代，人數將不容小覷，成為台灣族群議題不可或缺的一環。是故，在政治上，新住民的參與逐漸蓬勃發展，許多政黨也開始關注相關族群議題，企圖爭取這塊大餅。近來，大選最後倒數兩個月，各黨也陸續提出自己的不分區立委，爭取相關族群與利益團體選民支持。

然而，近日傳出民眾黨將提名疑似具有統戰背景的中國籍配偶徐春鶯擔任不分區，使得敏感的中國移民議題再次被討論。面對相關的質疑，柯文哲在高雄大學的演講中，卻是以「趙天麟親中舔共，國安會出來查了沒？徐春鶯的案子，連進入司法程序都沒有，你評論什麼東西？」的態度回應外界與學生的疑問。長期與民眾黨有所交流的新住民黨，也試圖向民眾黨徵求一席新住民立委，但其結果卻是被台中市議員江和樹抨擊「怎麼乞丐那麼多？」。這不禁讓筆者思考，難道，這就是柯文哲口中的「新政治」嗎？

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近日傳出民眾黨將提名疑似具有統戰背景的中國籍配偶徐春鶯擔任不分區。面對相關的質疑，柯文哲在高大的演講中，卻是以「趙天麟親中舔共，國安會出來查了沒？徐春鶯的案子，連進入司法程序都沒有，你評論什麼東西？」的態度回應外界與學生的疑問。（資料照）

過了數天，雙方皆有各自的說法，部分柯文哲支持者認為，影片有被斷章取義。筆者在看完高大演講的整段影片後，也認為柯文哲對於外籍婚配的看法沒有太多問題，確實在台灣，有相當龐大的婚姻移民來自中國，倘若加上丈夫與小孩，規模至少達到一百多萬，沒有必要在國內製造敵人。

然而，最有爭議的末段，卻是一而再三提及「你們」的民進黨與趙天麟，不禁讓筆者困惑，學生單純只是問民眾黨的核心價值，柯文哲卻答非所問，瞎扯其他總統參選人，倘若民眾黨是為了新政治而生，那就不應該牽拖其他政黨，而是應用最高標準看待自己，就像柯文哲曾經說過的「該怎麼做，就怎麼做」。

柯文哲的此舉操作，不只無法讓自己在新住民議題上加分，更因為他一時之間的氣極敗壞，一不小心就在回答中，疑似透露出把學生當成民進黨側翼來看的想法，導致許多中間選民無法再相信柯文哲，可謂賠了夫人又折兵。

至於，江和樹的乞丐說，則是被黨主席柯文哲說：「確實有些不妥」，江和樹也為了他的「乞丐說」開直播回應「時代力量邱顯智委員，你是在哈囉嗎？」，當中提及他的兒媳就是越南新二代，怎麼可能會歧視新住民。語畢，哄堂大笑，家裡有新住民與尊重新住民是全然不同的兩回事，換句話說，我們台灣有數十萬原住民，每個人一生應該都會有個原住民同學或朋友，難道台灣人會因為這樣而學會不要去歧視嗎？顯然效果微乎其微，江和樹荒腔走板的發言與越描越黑的澄清，只能夠看出他嚴重缺乏的族群敏感度。

是故，柯文哲大可完全專注回答徐春鶯，而非是回A答B，東扯一些西扯一些，不僅展現不出他對新住民的重視，更使得許多患有麥卡錫主義的台灣人，藉機打壓無辜的中國新住民。而江和樹，也大可以是對他敏感議題的失言直接道歉，而非是一再而三找藉口。

身為新住民子女，筆者也想說「民眾黨你們評論什麼東西」，新住民在議題上就已經夠弱勢了，這樣子的打法只會讓這群在土地上生活數十年的新台灣人們，一而再，再而三的被抹紅、被汙名化。

（霧峰、印尼新二代）

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