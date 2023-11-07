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自由開講》柯文哲讓國安與中配都陷入困境

2023/11/07 11:58

◎王濬

民眾黨擬將中配徐春鶯列入不分區名單，隨即引發一連串的社會爭議，其中最強烈的就是「國安疑慮」。柯文哲對此的回應則是徐春鶯「不要去國防外交委員會就好」，但這樣的說法顯然是對政府與國會運作的缺乏認識所導致。而且，徐春鶯是否會成為「國安破口」，從來都不取決於民眾黨內控機制或柯文哲的個人意志。真正的關鍵決定者，在於中共政權。

在面對與中國有關的議題時，絕對不該忽視兩個其獨有的「中國特色」：以「政府體制」來說，中國是個共黨專政的極權國家；而對「國家目標」而言，中國對於臺灣懷有絲毫不加掩飾的統戰與併吞圖謀（以及背後更蘊含的擴張至全世界的威權主義野心）。

民眾黨擬將中配徐春鶯（左）列入不分區名單，隨即引發一連串的社會爭議，其中最強烈的就是「國安疑慮」。柯文哲（右）對此的回應則是徐春鶯「不要去國防外交委員會就好」，但此說法再再顯示柯對政府與國會運作的缺乏認知。（資料照）

這就是為什麼「其他外國籍人士可以，中國籍就要再更多檢視」的原因，絕非基於歧視。其他國家並沒有一天到晚恐嚇要「武統」或「血洗」臺灣，也沒有制定像《反分裂法》這樣的蠻橫法律揚言對台「動武」，更沒有把台灣的任何強化國防或外交作為都當作「以武謀獨」或「倚外謀獨」——但偏偏，中國就是這樣的國家，面對涉及「中國因素」時若還天真地要求一切都要「平等對待」，甚至公然忽視其中明顯存在的國安風險，那已經不僅僅是「鄉愿無知」足以形容了。

中國的極權本質是如此，近年來在習近平主政下所表現出來的危險性更是。中共於2015年通過《國家安全法》，其中第77條明定其公民有「向國家安全機關、公安機關和有關軍事機關提供必要的支援和協助」義務；今年的《反間諜法》更要求「任何公民和組織都應當依法支援、協助反間諜工作」且「不得拒絕」。

設想，如果中共暗地施壓，甚至用其在中國的親人來威脅中配立委「向國安機關提供協助」或「依法支援反間諜工作」，強逼其做出「幫助中國」（往往也就是「傷害台灣」）的事情時，這些中配該如何自處與面對？提名的政黨又要如何預防或處理？那些因為這樣而被無辜波及挾持的中配親友又該找誰控訴？而這樣攸關個人安危與國家安全的嚴肅議題，請問民眾黨與柯主席可曾負責任地想過，還是依舊滿腦子只想著「藍白合」或北京青睞呢？

「徐春鶯事件」的背後，的確有讓人無法忽視的國安疑慮存在。柯文哲要提名徐春鶯當不分區立委當然可以，但除了要符合法律規定外，更該向國人說明解釋清楚。否則，不僅是置徐春鶯及其家人，更是置台灣的國家安全於風險之中。

（政治工作者）

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