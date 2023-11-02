新聞線上》不容柯文哲成為國會破口

記者陳杉榮

柯文哲打算提名具有中國國籍的中配「台灣新住民發展協會」榮譽理事長徐春鶯出任民眾黨不分區立委候選人，這種形同把中國政協搬到台灣立法院來的作法，幾十年來國民黨做不出來，也不敢做，因為這等同於叛國！但柯文哲為了選票，他就是幹得出來，他還「偷換概念」，假借台灣民主破壞台灣民主，選民如果依然保持沉默，不提出強烈譴責，台灣的未來真不堪想像！

明年的這場選舉，由於國民黨太過無能懦弱，竟然被一個八年台北市長施政滿意度幾乎墊底的柯文哲玩弄於股掌之上，朱立倫想要搶下國會席次，牽制柯文哲不要大量提名立委候選人，以期能延續他的政治生命，可以理解。但「藍白合」走到單膝下跪的地步，實在令忠貞的國民黨員齒冷，更何況對象是一個做無本生意，在政壇以過河拆橋變色龍著稱的人。

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柯文哲敢這麼玩弄國民黨，憑仗的無非就是中共這個「藍白總後台」。二○一四年蔡英文支持他當選台北市長，當他發現更大的舞台在中國，隨即遊走兩岸賣起了「兩岸一家親」的藥膏，三不五時隨著中共的節奏，在台灣內部生波。朱立倫雖然反台獨，但朱和美國的關係匪淺，不被北京當局信任，反倒是出身綠營的柯文哲，具有從綠營分化綠營的利用價值，培植柯文哲，變成北京的重點工作。

柯文哲的性格善變，他用過的都不再稀罕，民進黨支持他選台北市長，這份政治恩情早已棄如敝屣；朱立倫現在有求於他，「藍白合」搞到國民黨裡外不是人，柯文哲動輒羞辱國民黨，因為朱立倫被他看破了！現在他動腦動到把通婚住在台灣，全力促統的中國人新住民搬進立法院，因為他想給共產黨禮物和驚喜。

過去國民黨曾提名出生柬埔寨的林麗蟬為第九屆不分區立委，林麗蟬沒有國家效忠的疑慮，立委任內頗受好評。柯文哲提名的徐春鶯可不同，她有中華民國國籍，也有中華人民共和國國籍，依照兩岸條例規定，徐春鶯取得台灣身分證，僅註銷在中國的戶籍，並未放棄中國國籍，她還是中國公民，促統不遺餘力，試問，一旦成為立法委員，徐春鶯效忠的是哪個國家？能期待她捍衛被中國攻擊打壓的台灣嗎？

國會議員必須效忠國家，總統選罷法禁止雙重國籍者登記參選，原有美國籍的賴佩霞，在郭台銘宣布為副手搭檔後，已經放棄美國籍。公職選罷法未做相關規範，讓柯文哲可以鑽漏洞，顯有疏漏，立法院應在本會期完成修法，並追溯適用，禁止雙重國籍登記參選任何公職，台灣的民主是台灣人的，豈容柯文哲做破口，把政協搬到立法院來！

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