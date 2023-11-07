胡，怎麼說》「恁爸」VS「猴子」、 「藍有馬文君」VS「白有徐春鶯」

你當「恁爸」肖仔?!

白黨黨魁柯文哲用這句狠嗆朱立倫，自居「恁爸」，語帶不屑，出口成「髒」，目中無人，簡直把藍黨黨魁朱立倫以及藍黨黨徒當做「龜孫子」一樣，隨便任意就罵!

朱立倫只好繼續做出「忍辱負重」狀，不輕不重的回嘴兩句，繼續以老蔣當年那句「和平未到絕望時期，決不放棄和平，犧牲未到最後關頭，決不輕言犧牲。」做為追求藍白合的最高指導原則。

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從言語過招、狠話說盡來看，柯文哲狂勝朱立倫、白黨壓著藍黨打，不過，從柯文哲、侯友宜兩人民調的老二、老三之爭來看，藍軍任毀任謗，即使鬥也不要破裂，低姿態求藍白合的政治攻略顯然發生效果，侯友宜近來連續幾個民調都是侯老二、柯文哲則直直落成了柯老三，快要和郭董爭三、四了。

柯侯之爭有如當年的毛蔣大戰的劣化翻版，當年毛蔣都講抗日、現在藍白都講下架民塾黨，柯文哲就是殺人魔老毛的劣化版，他也想學「一分抗日、二分應付、七分發展」、「聯合次要敵人、打倒主要敵人」的老賤招，藉藍白合壯大自己，再「吃藍滅綠」。不過，他的伎倆不過爾爾，越來越多人看穿了，他的兩手策略加一張嘴，就越來越耍不起來了。

他以當「恁爸」狠嗆朱立倫之後，大約得意洋洋過了頭，又扯猴子，把猴猴侯友宜也拖下來洗髒水，他大談猴子理論形容政黨輪替，他稱，國、民兩黨如兩隻猴子，換一隻下來，屁股一樣是紅的。藍白合的最大誘因就是聯合下架民進黨，拿下執政的權力大餅再來分贓，現在，柯文哲先招認並指責國民黨和民進黨換來換去都是屁股紅的，那還需下誰的架呀?

尤其，柯文哲忘了那句俗話:馬不知臉長、猴子不知屁股紅!自己都不照照前後視鏡，看看自己的屁股更是紅通通!

果然，白黨馬上露出紅屁屁，「藍有馬文君、白有徐春鶯」，白黨顯然在親中舔共屁股紅上不輸人也不輸陣，藉著提名替中共促統、搞統戰台灣的徐春鶯入該黨不分區立委安全名單，在屁屁紅上更勝一籌。藍白爭紅，簡直成了賣國立委大競賽!

這是對台灣的最基本忠誠問題，也是最重要的國安問題，徐春鶯絕不能在沒有放棄中華人民共和國國籍之下，擔任中華民國的立委，柯文哲提名徐春鶯的陰謀，就是假藉民主反民主、為中共製造突破台灣民主防線的破口，台灣的選民一定要用選票拒絕讓柯文哲破口得逞!

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