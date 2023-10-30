胡，怎麼說》「柯徐配」子彈快飛-柯文哲應提名徐春鶯當副手!

◎胡文輝

柯文哲似乎鐵了心，要提名疑曾為中共幹部、中共統戰樣板的徐春鶯為民眾黨不分區立委候選人、且排在前頭的安全當選名單，甚至，連徐春鶯入立法院之後，要加入的內政委員會都安排好了。

柯文哲大力為提名徐春鶯辯護，還反擊稱「為何劃分敵我?」不過，更多的人反問柯文哲:你為何敵我不分?!甚至強烈質疑直指:你根本就是敵方同路人!?

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在此給白黨柯黨魁一個良心的建議，就套用柯文哲最愛用的那句共言匪語「讓子彈飛」，柯文哲應該提名徐春鶯當副手，「柯徐配」一定可以讓子彈快快飛!

柯文哲自己創立了民眾黨，自己提名自己為該黨總統候選人，一人英明、一人獨裁、一人獨斷，他要提名徐春鶯為不分區立委，黨內「誰敢說不」?他若要提名徐春鶯為副總統候選人，黨內同樣誰敢說不?當然是他說了算!

柯文哲提名徐春鶯當副手，應該如反掌折枝般容易，絕對不像侯友宜，人家明明不要娶你，你還限時逼婚，甚至拿著一瓶砒霜（開放式初選）、要和柯私用的糖蜜（全民調），混成兩杯交杯毒蜜，逼著一齊喝下去，那根本就是要做掉他、以奪取正的總統候選人的計謀。

提名徐春鶯也不會像郭台銘那樣難搞，明明我柯的當正的，組成柯郭配才有機會當選，你卻搞連署要獨立參選。提名徐春鶯也不像韓國瑜那麼麻煩，中間還卡個國民黨在作梗。若論爭取北京支持的效度，提名徐春鶯當副手，比侯友宜、郭台銘、韓國瑜的效度都大的多，而且，兩岸一家親可以在柯徐配當選後馬上就實現!

「柯徐配」可以讓子彈飛、飛更快、飛更遠、飛更大，把中華民國的心射穿、把台灣射透透像蜂窩。柯文哲拿那麼大的力氣、講那麼多天大卻似是更非的理由，替徐春鶯辯護，只提名她當不分區立委，做個藍黨馬文君、吳斯懷等早已熟門熟路的事，豈不太浪費?因此，提名她當副手，才算是實至名歸、符合柯文哲努力值及期望值吧!

至於總統副總統選舉罷免法第20條第2項對侯選人的資格規定:回復中華民國國籍、因歸化取得中華民國國籍、大陸地區人民或香港、澳門居民經許可進入台灣地區者，不得登記為總統、副總統候選人。這對柯文哲如要提名徐春鶯為白黨副總統候選人的可能限制，這就如柯文哲自己常把「內閣制」當做政治攻擊武器一樣，明明憲法不是內閣制，卻把內閣制當子彈，讓子彈一直飛，柯文哲應該馬上端出「柯徐配」，讓子彈飛、飛、飛....。

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