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自由開講》國民黨釋善意！柯文哲為何生氣？

2023/10/25 11:47

◎陳勇順

有關2024總統大選至今，媒體關注的焦點幾乎都緊扣於在野黨的合縱連橫，特別是侯友宜在專訪提出「藍白合」，不堅持當正的，只要兩人名字要在同一張選票上才是藍白合後，輿論更是整個炸鍋，侯友宜的舉動被視為釋出最大的善意，但我們卻看到，柯文哲的回應卻非常的氣極敗壞，甚至用「逼婚」來形容，相信很多人都很納悶，到底柯文哲為何如此憤怒，只是如果仔細推敲，其實不難了解其中道理，那就是因為侯的戰略應用，正是不折不扣的哀兵之計，以退為進，爭取合作破局後的正當性。

到底柯文哲為何如此憤怒，甚至用「逼婚」來形容！其實不難理解，此次侯友宜（中）的戰略應用，正是不折不扣的哀兵之計。（資料照）

眾所周知，國民黨自詡為一個百年的泱泱大黨，就算選情如何的低迷，都有推出自己的總統候選人，而不管是2000年國民黨分裂的情況下，還是2016年全民瀰漫政黨輪替的氣氛中，國民黨都分別拿下了將近3百萬及4百萬的得票數，更不用說2020年的韓國瑜，更是拿下了將近6百萬票的得票數，可見有其雄厚的基層實力，但為何面對一個政黨票僅有11%的民眾黨，要如此的低聲下氣？

其實在《老子》中有這麼一句話，「抗兵相加，哀者勝矣」，所講的是，受到壓迫的一方，因懷有悲憤的情緒，必能克敵制勝。通俗一點來說，就是我都已經退讓了，為什麼你還要步步進逼，不如放手一搏，而通常這樣的情況，大眾都會同情弱勢的一方，甚至去幫助被欺壓的人。

如果有在關注「藍白合」發展，真的不難看出端倪，不論是國民黨侯友宜所提出的「民主初選」，還是民眾黨柯文哲的「全民調」，都是對自己有利的方式，而且不計毀譽的強調，互相指責對方的方法不好，雙方如此堅持的原因，不就是兩邊都有輸不起的理由。

從國民黨的角度來看，除了中國被共產黨玩弄輸掉政權的教訓，已經刻在國民黨的ＤＮＡ裡，一個百年的大黨，不當正的怎麼跟支持者交代；而從民眾黨的角度來看，民眾黨其實就是柯文哲，這樣只靠一人支撐的政黨，如果不當正的，怎麼延續這個政黨，而且國新合、國親合被併吞的例子，也同樣在他們的記憶裡，更何況，以柯文哲的菁英思維來看，「侯友宜」到底算什麼咖？否則柯文哲為何會堅持民調，輸的那一方退選，如果他輸了，「黨內會推薦適當的副手人選」。所以其實這個賽局本質上就是零和的賽局。

而在這樣的情況下，為何還要有會面？說穿了，不就是都想當好人，不想得罪民眾的期待，更想把合作破局的鍋，甩到對方的懷裡，才能取得後續的正當性，所以很明顯的，侯友宜今天提出的「同一張選票」，並且在柯文哲「逼婚」說回應後，更是加碼把「全民調」比喻成聘金，強調假使聘金、聘禮說不好，就進入另外一個程序，也就是政黨協商，這就沒有所謂的全民調、開放式初選，然而政黨合作是全民期待，生出聯合內閣的孩子。反過來對柯文哲將了一軍，因為這樣的作為在國民黨人看來，「國民黨侯友宜都已經放軟了」，你柯文哲如果再咄咄逼人，堅持全民調，那就是你的問題了！

有一部很經典的漫畫叫做火鳳燎原，其中有一幕很經典的橋段，叫做「荊軻刺秦、公子獻頭」，現在侯友宜已經把自己獻給柯文哲了，就看柯文哲怎麼接招了？！

不過說真的，光是合作就這樣為了自己的政治利益充滿算計，倘若未來執政，有什麼狀況，會不會也是把彼此甩鍋當成日常？理念合，才是合作，如果沒相同的理念，說穿了，就是一場分贓而已。

（政治工作者）

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