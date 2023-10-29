晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》柯文哲不要把國家忠誠度問題操作成尊重多元族群的假議題

2023/10/29 14:36

◎陳啟濃

民眾黨政黨不分區立委名單赫然出現曾經擔任中共幹部的徐春鶯，引發民進黨立委對國家忠誠度的質疑。然而民眾黨主席柯文哲卻回應， 台灣是多元社會，為何一定要用非我族類去劃分敵我。

柯文哲這種不負責任的回應端出「尊重多元族群」的大帽子，然而問題的核心不是因為中配的身分，而是因為徐春鶯曾擔任中共幹部，且享有配車，顯然有相當的位階。大家的顧慮是因為他是中共幹部的身分，會衍生出對台灣國家忠誠度的問題。

如果他當上立委進入國防委員會，以後是不是也會發生國防機密流落到中共當局的情況，到底她心目中認同的國家，是效忠「中華人民共和國」，還是台灣的「中華民國」，這會是一個大問題。

柯文哲對自己國家的政府每每極盡挑剔找毛病的態度，面對中共的許多弊端以及中共對待台灣蠻橫的態度，柯文哲卻採不同標準的友善對待，並常常自願替中共幫腔的言行，早就讓台灣人非常的痛切。民主國家的執政黨再怎麼拙劣，難道還會比專制極權的共產政權惡劣？

民眾黨不分區立委名單傳出納入中國籍配偶、台灣新住民發展協會常務理事徐春鶯（左），遭質疑曾任中國幹部，引發爭議。右為民眾黨總統參選人柯文哲。（報社合成／資料照、海基會Flickr）

西方民主國家的政治人物只要讓人民感受到對納粹懷有好感，就會受到選民的唾棄而賠上自己的政治生命。面對一個蠻橫無理的政權，一心想要血洗台灣，中共對待台灣就好比當年納粹對待猶太人的殘酷行徑。

柯文哲對中共過度好感的立場，已經引發大眾質疑他對國家忠誠度的可靠性。難怪他對一個曾經是中共幹部的政黨不分區立委名單，會是抱持這樣無關緊要的態度。

（政治評論員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書