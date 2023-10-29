自由開講》柯文哲不要把國家忠誠度問題操作成尊重多元族群的假議題

◎陳啟濃



民眾黨政黨不分區立委名單赫然出現曾經擔任中共幹部的徐春鶯，引發民進黨立委對國家忠誠度的質疑。然而民眾黨主席柯文哲卻回應， 台灣是多元社會，為何一定要用非我族類去劃分敵我。

柯文哲這種不負責任的回應端出「尊重多元族群」的大帽子，然而問題的核心不是因為中配的身分，而是因為徐春鶯曾擔任中共幹部，且享有配車，顯然有相當的位階。大家的顧慮是因為他是中共幹部的身分，會衍生出對台灣國家忠誠度的問題。

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如果他當上立委進入國防委員會，以後是不是也會發生國防機密流落到中共當局的情況，到底她心目中認同的國家，是效忠「中華人民共和國」，還是台灣的「中華民國」，這會是一個大問題。

柯文哲對自己國家的政府每每極盡挑剔找毛病的態度，面對中共的許多弊端以及中共對待台灣蠻橫的態度，柯文哲卻採不同標準的友善對待，並常常自願替中共幫腔的言行，早就讓台灣人非常的痛切。民主國家的執政黨再怎麼拙劣，難道還會比專制極權的共產政權惡劣？

民眾黨不分區立委名單傳出納入中國籍配偶、台灣新住民發展協會常務理事徐春鶯（左），遭質疑曾任中國幹部，引發爭議。右為民眾黨總統參選人柯文哲。（報社合成／資料照、海基會Flickr）

西方民主國家的政治人物只要讓人民感受到對納粹懷有好感，就會受到選民的唾棄而賠上自己的政治生命。面對一個蠻橫無理的政權，一心想要血洗台灣，中共對待台灣就好比當年納粹對待猶太人的殘酷行徑。

柯文哲對中共過度好感的立場，已經引發大眾質疑他對國家忠誠度的可靠性。難怪他對一個曾經是中共幹部的政黨不分區立委名單，會是抱持這樣無關緊要的態度。

（政治評論員）

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