自由開講》雙十國慶論台灣防衛性民主

◎黃大益

今年國慶大會以「民主台灣，堅韌永續」為主題，含義如國慶籌委會主委、立法院院長游錫堃所言，只要發揮反殖民、反威權、爭民主的精神，台灣引以為傲的民主自由與國際地位必能永續發展。

蔡英文政府在任內最後一次國慶提出「永續民主台灣」的概念，筆者也希望藉此機會呼籲防衛性民主（Defensive democracy）之於台灣的重要性。去年國慶大會以「守土衛國，你我同行」為題，彰顯台灣因應國際情勢變化，人民堅定的防衛意志是台灣重要的國防力量。軍事防衛如此，民主機制的防禦更是如此；唯有做好防衛性民主，才能避免有心人士在民主制度運作下，打著反民主的招牌，傷害台灣民主發展的任何可能。

請繼續往下閱讀...

從潛艦國造的洩密疑雲，到馬前總統因國慶大會的英文使用「Taiwan National Day」稱呼中華民國國慶而拒絕出席來看，兩者似乎並無關聯，但突顯的都是台灣社會對國家認同的強烈分歧與敵我意識的嚴重不足。繼馬前總統之後，立法院國民黨黨團更呼籲熱愛中華民國的公職人員都應「拒絕出席」，此舉更是令人百思不解。

首先，以英文「Taiwan National Day」稱呼中華民國國慶並非今年首見，蔡政府上任後行之有年；再者，2012年馬總統競選連任時也於政見會上公開發表「台灣是我們的家園，中華民國是我們的國家，台灣也是我們的國家」。由此推斷藍營並非真的不懂，更不是無法認同Taiwan National Day的稱呼，只是選舉年冷飯重炒，挑起對立以搏得版面，如此令人不勝唏噓！

圖為國民黨團4日舉行「國慶日中華民國不見了，變相台獨？」記者會，立委賴士葆（左一）等人出席發言。（資料照）

潛艦國造洩密案疑雲一出，使得相較於過往被說常操弄「亡國感」的民進黨政府，開始主打綠營完全執政的「安全感」。我們都能理解，防範中國政府的脅迫及滲透，已是全球民主國家的共同認知；但在此之前台灣的防禦性民主，仍有賴社會大眾先有自覺，改選時慎選國會議員、淘汰不適任的立委諸公，才能避免境外勢力裡應外合、滲透猖獗，進而腐蝕台灣民主政治、危害國家安全。

今年的雙十國慶，更值得我們進一步思考的是，2024年的台灣公民是否有決心實踐防衛性民主的普世價值？並守護這段期間以來，台灣與世界民主同盟共同捍衛民主價值的成果？這些思考都比直接拒絕出席大會來的有意義。

民主台灣要堅韌永續，就要民心堅定的民主防禦！

（前桃園市政府青年諮詢委員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法