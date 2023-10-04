自由開講》從國造潛艦綜觀執政黨國會過半 對國防自主的重要性

◎李安勝

台灣擁有潛艦能化被動為主動，掌控國家的周邊海域，阻止中國試圖對台灣實施海上封鎖與控制，確保台灣海峽鄰近海域和物資運輸的安全，同時亦可增強反艦作戰能力，有效地震懾潛在的侵略者。潛艦可以在水下悄無聲息地執行任務，使得敵方不易察覺和追蹤，對敵方艦艇發起有效的攻擊與突襲，進而擾亂其海上行動，削減敵人的海軍實力，提高台灣的自主防衛能力，增強台灣在海上的國際地位。

另外，潛艦亦具有主動情報收集與偵察，具有良好的偵搜、觀察能力與隱蔽性。適時潛入敵方海域進行即時的情報收集與觀察，提供極為重要的戰略情報，幫助國軍的戰略決策制定，具有威懾敵軍與即時的自我防衛能力的效果，足見國造潛艦對國防的重要性。因此，執政黨國會過半，悠關於國艦國造政策的持續推動。倘若執政黨在2024國會過半，則能更延續性與系統性地推動國防自主的政策和議程，讓執政黨加速且持續地推動潛艦相關計畫和超前部署。

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台灣擁有潛艦能化被動為主動，掌控國家的周邊海域，阻止中國試圖對台灣實施海上封鎖與控制，確保台灣海峽鄰近海域和物資運輸的安全，同時亦可增強反艦作戰能力，有效地震懾潛在的侵略者。（資料照）

另外，在立法支持方面，亦可以積極持續推動有關國防與軍事戰略的立法，促使更有效地進行國防預算分配，持續為潛艦專案提供法源基礎與支援，確保潛艦專案的順利進行。在監督與審查方面，國會的過半席位，有助於監督潛艦項目的推展，同時進行審查和調整，以提升國防自主的推動效益，強化國防技術與產業發展，深化國防自主能力。

綜觀，猶如賴清德副總統今年初所提「守護台灣國防一定要有力」，執政黨如能繼續在2024國會過半，將有國防政策直接的影響力，這將使國軍能夠更有後盾地推動與國造潛艦與國防自主相關的計畫，以增強台灣在海峽安全、自我防衛的實力與外交影響力，讓台灣的「國防未來能更自主、更有力」。

（國立嘉義大學敎授）

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