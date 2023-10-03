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自由開講》消滅中華民國才是你們！馬的不參加國慶典禮 Ｗho Cares？！

2023/10/03 12:06

◎陳啟濃

愛國有兩種，一種是把愛國掛在嘴上，空有形式，一種是用行動表現，具有實質作用。前一種只是在自抬身價，做給別人看，後一種辛苦不討好，卻能夠福國利民。

馬英九常把中華民國掛在嘴上，卻是口惠而心不實，從他寧願捨棄中華民國前總統的頭銜，只為表達對中共的善意，就可以體認到他並不是真的珍惜中華民國的存在。這個曾擔任蔣經國秘書的前總統，雖然跟蔣經國朝夕相處，卻沒有學到蔣經國的反共精隨。

他這次為了抗議國慶日用「 TAIWAN NATIONAL DAY」，聲明拒絕參加國慶日典禮，很多網友都拍手叫好，認為國慶日少了這位對中華民國沒有榮譽感的政治人物，國家慶典會辦得比較光彩。

他說「 TAIWAN NATIONAL DAY」的標題是在進行繞彎偷渡的「台獨」路線，是一件危害台灣安全，傷害中華民國的事，讓人非常痛心。

昨日立委高嘉瑜更出示一張圖（右）指出，2021年開始就是「Taiwan National Day」，馬前總統都參加2次了，今年突然說參加是為台獨背書，那前2次是？」，打臉馬英九，說難道是因為選舉到了，才在政治操作嗎？（報社合成／資料照、翻攝立委高嘉瑜臉書）

然而事實卻是，他的同黨從政同志，有的曾擔任中華民國高級將領，現在為了抱中共大腿，竟能說出「中華民國不堪一擊」，長敵人志氣，滅自己威風，只為中共鋪陳攻台大作文宣；有的為中國發聲，要政府購買中國農產品，接受中共的約制，理由都是中國正在偉大，台灣要投奔祖國懷抱。

這些行為才是真正「危害台灣安全」、「傷害中華民國」的具體事實，把中華民國踩在腳下，卻不見馬英九表達過任何的難過、心痛。

他在總統任內不顧軍方意見，硬是把兵役從一年改為四個月，蔡英文總統不顧丟失選票，恢復為一年役期，蔡總統更在任內達成潛艦國造的國防任務，讓國軍更有實力守護台海安全。

馬英九用口號守護中華民國，蔡英文用行動捍衛中華民國。誰在消滅中華民國？誰在保守中華民國？難道不是非常清楚嗎。

（政治評論員）

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