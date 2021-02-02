自由開講》趙少康回國民黨任黨主席是憂亦是喜

陳啟濃

自從李登輝被迫離開國民黨，國民黨的方向離台灣優先就越來越遠。李登輝帶走一些本土派的國民黨員後，國民黨在連戰、馬英九等人的帶領下，成為十足的「中國黨」。國家認同上主張「一國兩制」，政治意識上傾向「親共」、「投共」。這樣的主張其實早已跟兩蔣的與中共「漢賊不兩立」的立場大相違背。

國民黨早已被外省掛綁架，而且都是一群國家認同錯亂的極端外省幫在主導黨務方向。現在趙少康聲明想要回國民黨，而且要將新黨的「精神」帶回國民黨。首先贊成的也是同樣是外省掛的韓國瑜，韓國瑜說他會強力支持，甚至願意主動要跟江啟臣談趙少康選黨主席的解套方式。韓國瑜認為很佩服趙少康，願意在國民黨最艱難的時刻，重新回到國民黨，可以團結士氣，發揮監督力量。

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不管趙少康有沒有機會回國民黨擔任黨主席，從這樣的跡象至少可以顯出幾個徵兆。

1.國民黨在失去大部分選民支持下，無論是「萊豬」議題的興風作浪，或是防疫工作的雞蛋裡挑毛病，都已經無法得到人民的支持，有可能走向極端「親中、投共」的路線。把中共抱緊緊，爭取資金，進一步政治結盟。

2.鼓勵本土掛的國民黨政治人物，展開第二波的出走風潮，徹底跟韓國瑜、趙少康這些「紅色政治人物」劃清界線。新黨在台灣已經沒有票房，趙少康回國民黨的目的，是希望延續中共代理人的角色，徹底轉化國民黨成為紅色代理政黨，成為紅色中共在台的代理人，所有宣揚祖國統一議題的發言，搭配趙少康媒體人的優勢，都將得到中共的大力相挺。

新黨在台灣已經沒有票房，趙少康回國民黨的目的，是希望延續中共代理人的角色，徹底轉化國民黨成為紅色代理政黨，成為紅色中共在台的代理人，所有宣揚祖國統一議題的發言，搭配趙少康媒體人的優勢，都將得到中共的大力相挺。（資料照）

3.台灣人應該先支持趙少康回國民黨任黨主席，再用行動以投票徹底讓國民黨在台灣失去政治舞台。這樣不僅能促使中共放棄扶植代理政黨、代理人的作法，更可以讓紅色勢力完全失去在台灣的影響力。另方面台灣意識取向的第三黨，順勢可以成為台灣的第二大黨，完成台灣政黨政治的寧靜革命，讓不願認同台灣的政黨不再有任何生存的機會。

（教育人員南投縣民）

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