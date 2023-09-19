自由開講》不懂馬英九痛心在哪？

◎吳爾夫

當我聽見馬英九前總統在數百位優秀教師頒獎致詞中痛批2030雙語政策的推動是「既無必要、也辦不到」的錯誤政策，並說他一想到雙語教育就為孩子與老師痛心，並認為台灣現況是教育政策走了歪路，因為台灣在歷史上不是英美殖民地國家，所以不可能成功。

前總統馬英九。（資料照）

我比較遺憾的是沒能聽到馬前總統把自己自學英語並在大學畢業之後到美國留學，歸國之後擔任行政院英文秘書的這段經歷向當天與會的教師們分享當年他學習英語的「痛苦」以及老師們教他的「痛心」過程。還是馬英九早遺忘了當年學習英文的不堪回首，而只記得取得美國最高學府博士學位，並擔任元首英文翻譯進而擔任台灣總統的「高光時刻」。台灣的英文教育若沒有造成你的痛苦，那麼對當代受教育的學子們而言，「痛苦」所為何來？您又為何會對他們感到痛心呢？

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首先，馬先生對於雙語教育政策推動之成敗歸咎於台灣「非英美國家的殖民地」，這個低階的邏輯推論對照他自己的求學過程就不攻自破。除非馬總統自認為幼童時期成長於殖民地香港是他奠定一輩子英語能力的最佳出身。又或者是，出身非英語系國家殖民地的台灣，只有少數社會與知識「菁英家庭」才有可能造就「說英語」的菁英，反之，對出身中產階級以下的學生，推動他們在學校接受中英雙語教育就是一種令人痛心的「暴政」。

從馬英九先生一生的經歷對造他「雙語政策令人痛心」的言論，我們不難嗅出在潛意識中「知識菁英」階級的優越感。說你為老師和學生感到痛心！？ 我們才應該因為有你這樣自許優越的前總統感到痛心！

（雙語走讀雲林系列叢書作者）

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