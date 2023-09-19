自由開講》誰說2024大選不熱？談談中共對台網路介選

◎吳瑟致／台灣智庫中國問題研究中心主任、台北海洋科技大學兼任助理教授

摘要

台灣2024年總統大選，選情雖然有高低起伏，但是，對於中國因素及中共干預動作，台灣仍不能大意、輕忽，探悉中共對台介選，有著短、中、長期的政治目的，短期內影響選舉結果，藉由各種手段來影響投票結果，至少可以作為未來對台統戰效果擴大的機會，中、長期來說，對台策略有「擴溢」至軟硬兼施的各種手段，在軍事外交上對台施壓，以及進一步讓兩岸社經融合發展，尤其是台灣對中國的依賴，因此，中共勢必對台灣2024年二合一中央選舉展開各種動作，包括政治、經濟、社會、軍事、外交等面向，其中，網路成了介選的最佳工具，不但成本最低，可以操作的模式及影響的對象最容易進行，網路也會是中共對台統戰的主要手段之一，基於此，本文試圖探究中共數位策略及對台網路介選模式。

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隨著2024年總統副總統、立委選舉投票逼近，中共對台的動作勢必會愈來愈多，台灣必須採取不同階段的整體性規劃來防範。（報社合成／路透社）

一、中共數位威權及輸出策略

隨著整體國際形勢及社會網絡關係的變化與發展，中共對台的手段更會有因應對策的改變，特別是應用科技、數位途徑進行對台滲透與影響，這不是近期才有的作為，早在COVID-19疫情爆發前，許多民主國家就已經在關注中國數位威權主義（Digital Authoritarianism）的建立，在2012年2012年11月，中國住建部頒布了《國家智慧城市試點暫行管理辦法》，這是中共對內數位監控的具體立法動作，用數位壓制技術來對內控制訊，進而強化強化中共統治的合法性及控制力。

除此之外，中國也試圖對外輸出數位威權，中國以廉價的數位應用程式迅速向外擴散，例如抖音（TikTok）風行全球用戶超過10億，阿里巴巴（Alibaba）擴大全球電子商務系統，騰訊微信（WeChat）深入海外華人數位生活，可以說，中國正在擴大「數位主權」來提升國家影響力。

中國數位威權輸出的模式，對數位開放自由的台灣來說，必然會帶來影響，尤其是從中擴散各種資訊的傳遞與操弄，以TikTok為例來看，全球使用TikTok社群系統的用戶不但超過10億，更帶來每年約120億美元的營收，2023年TikTok在台灣共有520萬用戶（遠見，2023/03/23），呈現持續成長的跡象，使用率達 35.2%，平均3人就有一位TikTok用戶（OOSGA，2023/05/25），且有非常年輕化的趨勢，18歲至34歲的用戶占了6成以上，八成的台灣用戶是45歲以下的中青世代，顯然，TikTok在台灣的網路社群媒體市場是有一定程度的佔有率，同時是增加的趨勢，這勢必也會是影響著台灣社會發展與價值認同。TikTok對台灣的影響同其他國家一樣，認為中共是可以直接控制TikTok，要求配合宣傳及交出用戶資料（BuzzFeedNews，2022/06/18）。

各國為了因應中共可能透過數位工具進行對該國社會及政治的滲透，甚至蒐集資料以危害國家安全及社會穩定，紛紛採取各種防範及限制措施，例如美國已超過20個州限制公用設備安裝TikTok程式（美國之音，2022/12/20）、印度已發布對內全面禁用（自由時報，2021/1/26）等，台灣也將TikTok列為「危害國家資通安全產品」禁止政府部門安裝及使用（自由時報，2022/12/05）。

不過，目前民主國家的因應對策恐怕只能達到治標的效果，對於台灣社會的影響，無法限制一般民眾使用，就民主防禦的角度來看，難以發揮「治本」的作用，而這也是數位威權主權對外輸出，所產生對民主國家的侵害，這恐怕會是長期的挑戰，更不用說是對民主選舉的影響，民眾對形勢發展的判斷能力有限，在資訊爆炸的環境下，「短語音」及「簡易圖卡」的傳播，體現出民主脆弱的一面。

二、中共網路介選的操作及效果

中共要介入台灣選舉的邏輯大致有二，首先，交付「代理人」來打選戰，透過台灣內部親中勢力，以及有意爭取政治資源的政黨組織，進行政治與選舉議題操作，藉由媒體及網路聲量，主導社會輿論的風向及主流觀點；其次是由中共交付「小粉紅」或創建「假帳號」進行宣傳及網路騷擾（中央廣播電台，2023/04/25），甚至由官方直接「御駕親征」明言進行各種回應及壓制。

事實上，中共已言明要透過各種手段來干涉及介入台灣2024年總統大選，例如全國政協主席、中共對台工作第二把手王滬寧，據傳曾下達對台工作任務，包括營造「兩制台灣方案」的「民主協商元年」氛圍、緊扣「戰爭與和平」來影響台灣輿論、樹立中國形象來增加台灣民眾對中認同，顯然中共不再遮掩，直接表露介入台灣選舉的動作，指導性的要點結合了介選目標，其中，「數位網路」是主要的核心策略之一。

早在1999年11月中共首次提出要建立「網軍」的概念，這是繼傳統的陸、海、空三軍及二砲之後的新軍種，主要任務是網路主權、網路作戰的任務，當時，中共解放軍也將訊息戰、駭客攻擊、網路攻擊等納入軍事演習範圍；從中共對台操作網路戰的做法中，2016年12月，解放軍空軍在微博上張貼一張「轟-6K」的飛行照片，並宣傳該照片和玉山同框（自由時報，2016/12/17），當時在國內主流媒體及平台引發熱烈討論，影響民眾對國家安全的信賴及恐戰心理。

中共對台展開網路戰的手段，已超越過去傳統軍事作戰的時間與空間限制，又可以稱之為「無國界」或「無煙硝」的戰爭，據美國統計，台灣自2019年開始，每月面臨來自中國的網路攻擊高達20萬次、甚至是4000萬次（Newtalk新聞，2023/04/21），顯見網路已是中共對台統戰的重要工具之一。

而每當台灣進入選舉階段，網路更是重要的選戰場域，中共當然不會缺席，尤其是針對中央層級的總統、副總統及立委選舉，更是中共傾全力對台施壓，2024年二合一選舉，中共網路攻擊的主要操作手法有兩個特性，首先是「形塑外部環境及氛圍」，在兩岸關係上營造軍事緊張、兵凶戰危的態勢，這是「認知作戰」的延伸（自由時報，2023/7/26），其次是「操作面」的手法，透過網路平台將整體策略及氛圍發揮極致，將台灣既有及已發生的新聞事件進行再製包裝，以各種渠道來加強散播，包括YouTube、Instagram、Facebook、TikTok等網路平台。

值得留意的是，中共對台介選網路操作的「載體」，簡易歸納可分成三種，包括成立大量假帳號、利用網紅名人及結合大數據運算等，社群媒體帳號來大量洗版，以及網紅名人帶風向，大數據演算來配合受眾群的喜好，精準推播訊息來影響認知。

三、台灣需要強化網路韌性：代結論

中共對台的「網路戰」是一種複合式的策略，配合中共對台政策再進一步包裝成可以操縱的「資訊戰」，例如2022年美國眾議院前議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台、2023年4月蔡英文總統出訪及8月賴清德副總統出訪，中共透過對發動軍演行動，同時結合「散布爭訊」、「大外宣」等手法加大「認知作戰」的力度，營造「瀕臨戰爭」的氣氛，網路就是一個重要的媒介。

對於中共來說，透過網路進行對台灣政治發展的干預及滲透，最終的目的是為了改變台灣民眾的政治認同，進而塑造有利於「促統」的環境，換言之，在數位化的時代，台灣民眾已習慣從網路平台來獲得資訊，同時也依賴各種簡短、醒目的訊息，中共也是藉由這樣的數位網絡，以及利用一般民眾查證訊息真偽能力受限的狀態下，展開各種訊息的包裝，這包括網路攻擊、散布假訊息等，同時也和立場親中的媒體合作，擴大訊息傳播的效果，甚至是營造可以操弄輿論的氛圍。

隨著2024年總統副總統、立委選舉投票逼近，中共對台的動作勢必會愈來愈多，2019年底，台灣通過《反滲透法》讓「國安五法」更為完善，不過，由於網路具有多樣性且多變性，同時在民主自由的社會中，很難透過政府的強制力來限制民眾網路資訊的取得，再加上目前已進入選舉熱期階段，政府相關部會應當採取更嚴密的機制來防範中共介選動作，而中共對台網路策略與手法並不會因為選舉結束而停止，台灣必須採取不同階段的整體性規劃。

本研究建議三部曲來因應中共對台採取網路戰，首先，短期內因應中共對於選舉的干涉與介入，政府部門應當擴大「因應情勢專案」機制的運作，全面性從各部會來提出針對各種訊息查證與對應；選舉結束後的中期階段，政府應當採取進一步的立法，可以參考美國國會《台灣網路安全韌性法案》，透過立法來強化台灣的網路資訊安全，這是國家安全的一部分；最後就長期來說，應當強化台灣社會對於中共對台統戰的危機意識，同時建構訊息查證系統的便利性，以提升民眾資訊判斷真偽的能力，這需要透過教育及社會等途徑來進行，國家與社會協作才能讓台灣的國家安全及社會穩定長治久安。

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