自由共和國》黃昆輝／台聯在太陽花中的角色：一個不為人知的關鍵故事(上)

太陽花學運成功阻止了服貿協議，改變了中國和國民黨對兩岸交流的進程，更打破國民黨買辦集團對兩岸交流利益的壟斷。（資料照）

黃昆輝／前台聯主席

太陽花學運成功阻止了服貿協議，改變了中國和國民黨對兩岸交流的進程，更打破國民黨買辦集團對兩岸交流利益的壟斷。整體而言，兩岸交流進程的改變，大幅減緩中國與台灣經濟、社會整合的速度。十年前沒人可以預料後來美中關係的變化，今天看起來，阻止服貿協議可能也挽救了美中「脫鉤」對台灣經濟的衝擊。

只要看一個面向，就可以想像服貿協議擱置對台灣經濟的影響。今年，在金管會三令五申一再示警後，台灣所有銀行在中國的曝險金額終於在今年降到台幣一兆元以下。面對當前中國金融危機沈疴的現狀，如果當年服貿協議成功簽署，台灣的銀行進入中國一定勢不可擋，現在曝險會惡化到什麼程度，就難以想像了。

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服貿協議不同於貨貿，不只是貨物貿易往來，而是服務業的交流，亦即是「人」的交流，根據當時台聯所掌握中國方面的情報，中共推動「服貿」背後有個用意是「移民實邊」，因此反對國民黨政府「逐條審查」服貿協議，堅持包裹闖關以偷渡移民議題。

從這十年來的美中戰略關係變化、中國政經情勢反轉的後見之明來看，太陽花學運雖是歷史偶然，卻改變了兩岸關係的進程，不得不說是天佑台灣。台聯及李總統的前國安團隊，有幸在這個歷史事件中，扮演了一些的角色，這些私下的運作及努力，在太陽花學運後十年來，從未公開甚或在媒體上揭露。時過境遷，將之公諸於世，希望能為歷史事件留下一份紀錄。

最早佈局、擬定策略 並展開行動

在服貿協議簽署之際，台聯即邀請一向密切合作的李總統前國安團隊，共同研擬因應對策。李總統國安團隊擅長佈局及策略規劃，在這一局反服貿協議的運動中，和台聯組成堅強的團隊並肩作戰。

早在二○一三年年中兩岸服貿協議簽署開始，團隊即擬訂了因應其立法的策略規畫，以三個階段來佈局：（一）結盟學界、社運界及產業界、（二）推動文宣及基層工作以形塑有利環境以及（三）進入立法院攻防。主目標設定在立法院逐條實質審查，次目標則為：至少要達成「監督條例」立法，未來兩岸協議皆應經過監督程序通過。

因此，台聯二○一三年年中起持續與社運團體、學界、傳產結盟，也積極遊說工商團體及政黨。團隊透過管道一一拜會四大工商團體和民進黨中央，說服工商團體支持監督機制法制化，獲得幾位工商大老支持，其中一位工商大老在太陽花爆發後，曾私下表示願意為學生負擔立法院的損失賠償。民進黨中央則反應較為消極，認為反對黨在國會人數不足力量有限。

接著，台聯展開文宣及基層宣講工作，包括寢具業者帶領眾多傳產業者、台聯幹部、學者在全台各地進行二百多場演講，深入台灣各地基層，配合文宣品及媒體報導，讓基層民眾了解議題、喚起民眾意識。這些都是為了進入立法院攻防時的民意支持鋪路。後來太陽花學運爆發後，民間瞬間爆發極高的支持度，相信台聯這期間的基層宣講應有所助益。

另外，團隊特別去研究參考美國國會對條約簽署的程序，加上李總統國安團隊長期兩岸談判的經驗，對監督條例的制定做了相當研究。

就在進入立法院攻防不久，爆發了wild card（沒有預料到的牌）：太陽花學運。當時台聯佔據二個有利點。一是，台聯當時有立院黨團，在朝野協商時，可發揮關鍵力量。其次是，當時國民黨正值馬（英九）王（金平）之爭，立法院長王金平地位岌岌可危，王金平和國民黨的黨籍官司無巧不巧，在三月十九日傍晚五時廿分宣判王勝訴，及時給予王金平介入此局的空間。因此，憑藉著李總統和王金平過去的淵源及關係，台聯團隊自此扮演了王金平和學生之間的橋樑，直到事件落幕。

擬策略供學生參考

密集穿梭助學生光榮退場

學生意外進到議場後，其實是相當茫然而且沒有組織的。團隊在最短時間內研判情勢，做出最佳劇本的規畫方案，透過賴中強給學生參考。此時，我們認為：學生只要不散掉，學運就可以延續；立法院是戰略高地，只要佔住就可持續掌握發言權。此事落幕的最佳的劇本是：學生持續佔領升高批判火力，最後由王金平出面化解危機。接下來，團隊就全力往這個方向運作。

在學生攻進行政院當天晚上，團隊立即召開會議進行策略推演。首先定調責任歸屬為：馬江態度傲慢，激怒學生所致。並且針對可能的結果──大規模鎮壓驅離或未驅離，進行不同的策略推演：如果政府大動作驅離，則定調為「台灣版天安門事件」，若未驅離則定調「官逼民反」。江宜樺內閣強勢鎮壓後，台聯立即發表聲明譴責，第二天自由頭版的標題就是「台灣版天安門事件」。當晚，團隊也緊急透過管道傳遞訊息給學生，強調立法院才是戰略高地，不管行政院那裡是否被驅離，務必回到立院持續行動，鞏固戰地。（待續）

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