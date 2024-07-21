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自由開講》沒人敢提他？習近平家族躲過貪官排行榜！

2024/07/21 14:46

◎張亞柔

日前，中國政府公開「億元貪官排名表」，羅列中國境內貪官的貪腐金額、處決及判決時間，對此，有網友表示，習近平家族涉及8億元人民幣貪污案件並未列入排名表，引發外界質疑。

中國國家主席習近平。（法新社）

中國的貪腐問題存在已久，且涉及範圍廣泛，從基層官員到高層領導人無一倖免，不僅打擊民眾對政府的信心，也對經濟發展及社會穩定構成嚴重威脅，貪腐問題猖獗，造成嚴重破壞市場經濟、影響社會內部穩定、引發民眾對政府的怨懟等問題。

中國的貪污手段多樣化，常見手段包括：官員接受現金、豪宅等賄賂，以換取合約、許可證等特權；利用職務之便謀取個人或親屬利益，例如在公共項目中安排親屬參與並從中牟利；將公共資金用於個人或不正當的私人用途；透過複雜的金融操作將非法所得轉換為合法財產，並掩蓋資金來源；以及透過虛報費用或偽造單據來獲取額外的財政撥款或津貼等。中國對貪污行為的懲罰方式，區分為行政處罰（如：降職、免職）、法律制裁（如：刑事訴訟、監禁、死刑）和黨內紀律處分（如：警告、撤銷黨職、開除黨籍），雖然懲罰手段能暫時遏止貪腐行為的發生，但未能從根本解決問題。過去數年來，高官貪污案件不斷，例如，前中共中央政治局常委周永康涉嫌受賄、濫用職權、洩露國家機密等，被判處無期徒刑，凸顯中國官員貪腐問題的嚴重性。

前中共中央總書記胡錦濤曾表示「腐敗現象是人類社會一個危害嚴重的痼疾，其存在有著深刻的歷史和現實原因。當今世界，隨著經濟全球化深入發展，一些腐敗犯罪呈現出有組織、跨國化的特點，這不僅影響有關國家政治、經濟、文化、社會的健康，也損害各國人民的切身利益。反對腐敗，是各國面臨的一項重大任務，也是國際社會面臨的共同課題。」

習近平2012年上任後，實行集權統治，逐漸排除異己，迅速鞏固個人權力，壓制批評聲浪，雖然，習近平長期倡導打貪反腐，但習家族的貪腐問題眾所周知，與其倡導的理念背道而馳，然在中國境內卻鮮少被提及，反映出習近平專制獨裁和一黨獨大的現象。

中國媒體高度受控於政府，使任何不利於習近平或其家族的指控都無法在境內公開報導，習近平透過反貪腐運動打擊政治對手，鞏固自身地位，卻對自己家族的問題選擇性忽視及刻意掩蓋，中國的貪腐問題在習近平執政下不但未解決，反而成為鞏固權力的工具。習近平的治國方針，使貪腐問題趨向複雜及隱蔽，最後，以孔子的一句話結尾，《論語·子路》：「其身正，不令而行；其身不正，雖令不從。」

（作者從事自由業）

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