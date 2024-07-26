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自由開講》臺北市建國啤酒廠的智慧化轉型與場所再生

2024/07/26 10:04

◎吳可久

臺北市的工業遺產，諸如華山酒廠與建國啤酒廠，設立初衷皆因水源便利而成，但隨都市變遷現址成為坐落於市中心，因地下水質問題不得不遷廠或停產。建國啤酒廠目前再行生產線不符成本效應，品質堪虞，一味冀圖恢復生產啤酒作為活保存而吸引觀光與商業價值之想法，無法反映塔吉爾憲章所涵述的社會意義、科技價值與時代品味。未來的再利用如何避免淪為文資蚊子館，應該思索「活水」再現與意義，將其轉化為融合SDG與工業4.0概念的智慧製造示範場域，同時利用大學資源進行創新實驗，為新世代提供探索和創建新生活方式的平臺。

建國啤酒廠外觀。（資料照）

SDG時代意義的工業化4.0廠房再現

工業歷史經歷了從蒸汽動力到電力驅動，再到自動化控制，如今進入以智慧製造為核心的工業4.0時代，強調人工智慧、物聯網、AI技術、大數據及機器人技術的應用。與此同時，人類社會越來越注重工業廢水及大規模生產的副作用，訴求將SDG（可持續發展目標）理念融入未來生活的考量中。因此，建國啤酒廠應從SDG與工業4.0的角度出發，檢視其環境整體資源及活水資源的再利用，而非僅停留於傳統啤酒生產方式，藉此彰顯工業遺產的時代意義。

流水線生產的變遷及AIoT的導入

重新定義啤酒生產線的意義，應著重於智慧控制與精準生產。掌握工業製程以結合生化、IoT、生成式AI等科技，將生產流程細分為可精研的技術模組，促進產業水準提升，實現正向循環經濟與智慧生產。整合產業開發實務的學研工產製體，掌握原始生產技術了解痛點，對生成啤酒製程中智慧節水、生成式AI智慧控制對應市場端等，呈現新型態產業供應鏈。臺北科技大學過去在高砂酒廠時期已有建教合作；在台灣經濟奇蹟下，更培養多位大型企業家；現結合大學社會責任，以在地支援及研發能量，實可導入流水生產里程概念，創建新的生產意義。

體驗經濟與大學結合的新生活平台

大學為培育下一個新世代而設，自帶人潮與引領時代風格，為新世代提供可摸索及創建其時代生活之實驗場所，開發思想上之「活水」，將是重要的使命。

具有歷史意義的建國啤酒廠可利用互動科技打造體驗經濟，並結合虛擬現實技術，創造出具有復古情懷的元宇宙。以「Millennials 千禧世代」與「Z 世代」為代表的MZ世代，推動了網絡經濟與數位消費方式的快速變化，透過網路互動、社群集結、消費贊助，建構新消費體驗模式與虛擬國度。想像在虛實整合之建國啤酒廠中，利用虛擬製程遠距自製啤酒、虛擬品嘗，模擬該啤酒之嗅、味、視覺，並依顧客需求調配下單、智慧化生產宅配。喝啤酒體驗將跳脫傳統時空束縛，帶來新的設計、生產與消費模式。

臺北市建國啤酒廠僅以恢復單一啤酒生產線之活保存作法，顯然難以滿足時代需求。未來應將其轉化為融合SDG與工業4.0概念的智慧製造示範場域，並引入AIoT技術進行智慧化控制生產流程；通過虛擬與互動技術提升體驗經濟和客製化、個性化服務。同時，利用大學資源進行創新實驗，為新世代提供探索和創建新生活方式的平臺，除可彰顯歷史遺產的時代價值與可持續發展性，也能將建國啤酒廠轉變為融合歷史與時代創新的文化場域。

（作者為國立臺北科技大學設計學院院長）

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