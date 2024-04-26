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自由開講》藍白聯手大開年改倒車？！

2024/04/26 10:15

◎蘇姵亘

臺灣的年金制度相當複雜，涉及多個職業群體和制度類型。這包括軍公教、勞工、農民等13種不同年金制度，各自具有不同的結構和給付方式。不同年金制度間存在著巨大的差異。包括：給付條件、資格、財源、保障水準等，這些制度上的差異性需要分階段進行檢討和調整。

以過去的軍公教年改為例，其背後存在許多交織複雜的歷史脈絡。在年改之前，軍公教人員在退休後能有一定額度存款，在台灣銀行享有18%優惠存款利率，這導致國庫每年需支付相當龐大的利息，對於財政吃緊的政府而言，是莫大的負擔。因此，軍公教年改可謂非做不可的決定。

筆者的爺爺同是公務人員，即使退休金被打折都還是堅持支持年金改革。他也多次與筆者分享，他的月退俸雖然足足少了兩萬，但還是覺得年金應該要改，要將資源合理分配，把機會留給年輕人。

然而，諷刺的是，過去立場一向是最支持年改的黃國昌，上周卻開記者會說，經黨主席柯文哲裁示，維持原案「不投票」。筆者不禁感嘆民眾黨團是一群握有政治權力的人，卻忘記身為立法委員的權利義務，不投票、未表決是辜負選民的託付與信任。其口口聲聲喊著中立並不意味著公正，而是對不正義的默許。所謂不為國民黨的法案背書，只是在試圖轉移民眾黨身為「關鍵少數」，卻默許國民黨肆意妄為局面繼續存在，遮掩與國民黨沆瀣一氣的事實。

圖為法院院會12日表決年改復議案，立法院民眾黨團總召黃國昌（右）明明參與院會，卻未簽到。左為國民黨團總召傅崐萁。（資料照）

再者，民眾黨批評民進黨所提出的「年金檢討報告」內容粗糙不堪一擊，但卻提不出任何有建設性的評論，只停留在一昧的批評。然而，就筆者看來，年金改革的進度與成效是明顯可見的，除了有效阻止基金財務缺口擴大，也讓下一代的台灣人所需承擔的債務風險下降。

從年金檢討報告來看，年改後撥補公教人員保險、農民保險、私校教職員退休金與軍公教基金等，已超過4千億元。國民黨口中的砍掉18%，並非是斷崖式的一刀終止，而是逐年遞減，軍公教舊制年資仍有優存，且保障師專師資順利退休，讓軍公教人員退休生活能繼續獲得保障。

所以，國民黨口中的停止年改，終究是個政治口號，其不過是想「拿年輕軍公教繳的錢」去補給「已經退休軍公教」，這種變相買票的法案，既草率又不負責，只為自身的政治利益，不顧國家的長遠發展。而民眾黨的不投票行為，也正好驗證了其與國民黨一樣，將國家利益是為無物，兩者終究是沆瀣一體。

（筆者為大學生）

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