民眾黨成為關鍵少數，意味著將來所有立法院裡通過或杯葛的議案，全部都有民眾黨的份，民眾黨無法再包牌裝無辜假清高。藍白兩黨也無法再將所有鍋全都推給民進黨完全執政。三黨不過半，大家共同承擔，誰在搗亂、誰在惡搞、誰在阻撓重要法案預算，大家都睜大眼睛檢視。

全面真軍

最新國會組成三黨不過半，民眾黨的8席成為關鍵少數（或自以為關鍵少數）。大選結束隔天，黃國昌就率領民眾黨團拋出所謂國會改革4承諾，要求藍綠表態是否支持再來談合作。因為所謂國會改革4承諾其實都是廢話，內容於此就不贅述。重點在於，藍綠其實都懶得理他。

誠然，立法院正副院長第一輪投票中，因為兩大黨不過半，因此如果無法獲得民眾黨的支持，就無法靠己力選出正副院長。民眾黨看準這點，想要喊價來提高政治行情，但顯然藍綠對於詐騙情勒集團都有所防備。民進黨表示，國會院長應該以人選是否適任為考量，而非以各種訴求為合作前提；國民黨則表明會以民意為依歸，走自己的道路，最新傳出將推出韓國瑜與江啟臣搭檔參選國會正副院長。一旦藍綠都拒絕與之合作，民眾黨的關鍵少數，其實也沒那麼關鍵。

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讓韓國瑜當院長，就如同當時韓國瑜當上高雄市長一般，韓國瑜的一言一行都會成為媒體關注的焦點，大家等著看他犯錯出糗，讓大眾知道立法院長可以做得多恥，幫執政黨吸收一些仇恨值。（翻攝自韓國瑜臉書、資料照；本報合成）

對於國民黨而言，除非綠白合作，否則第一輪無法以絕對多數選出正副院長也無妨，進入第二輪相對多數時，作為第一大黨的國民黨可以穩操勝券。此次國民黨無法達到政黨輪替的目標，至少依他們自己的觀點是由於藍白分裂後，柯文哲分走了選票。而柯文哲既然已經在敗選之夜宣布四年後將捲土重來，並且兩年後的地方縣市長及議員選舉，民眾黨也勢必不可能缺席，則國民黨為何要跟自己的最大敵人合作？談了合作，接下來又要割多少肉給民眾黨？又要被民眾黨情勒多少東西來換？

對於民進黨而言，許多支持者氣柯文哲更甚於國民黨，好不容易與柯文哲切割乾淨，都還有不少中間偏綠及年輕選票被柯文哲吸收，是否要與柯文哲及民眾黨合作，讓柯文哲一面吸血一面罵民進黨？答案對許多人來說顯而易見。再說，民進黨這次在國會喪失過半優勢，丟掉正副院長本身就可預期，能想辦法拿到院長位置，在議程安排及協商上取得較有利的優勢，固然有吸引力，但沒有也無須強求，輸了就認了吧！

無法完全執政，固然會喪失施政效率，甚至在很多政策上遇到阻礙。然而民進黨已經達成民選後首次有政黨連續執政三屆，沒有任何事情都順風順水的，既然民意是讓三黨不過半，更加著眼於立法權對行政權的制衡，那也只能尊重此一民意，在這樣的國會環境中，折衝協調與溝通。

換個角度想，這對民進黨而言也未嘗不是好事。讓韓國瑜當院長，就如同當時韓國瑜當上高雄市長一般，韓國瑜的一言一行都會成為媒體關注的焦點，大家等著看他犯錯出糗，讓大眾知道立法院長可以做得多恥，幫執政黨吸收一些仇恨值。

另一方面，民眾黨成為關鍵少數，意味著將來所有立法院裡通過或杯葛的議案，全部都有民眾黨的份，民眾黨無法再包牌裝無辜假清高。藍白兩黨也無法再將所有鍋全都推給民進黨完全執政。三黨不過半，大家共同承擔，誰在搗亂、誰在惡搞、誰在阻撓重要法案預算，大家都睜大眼睛檢視。

未來執政，勢必面臨諸多挑戰，大家原本不樂見的韓院長極可能上線，咆哮影帝暌違四年，又要出來表演。黃國昌會不斷的上演他的一百零一招，首先連連看，然後大咆哮，最後裝可憐並且不斷抹黑。姑且不論未來政局有多亂，可以確定的是國會一定會很吵，大家就一起來看熱鬧。

本文經授權轉載自【全面真軍】〈三黨不過半 國會龍頭不強求〉

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