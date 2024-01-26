全面真軍》水仙少年立院向前蔥，黃國昌要支持他曾經鄙視的韓國瑜？

4年前的黃國昌對於韓國瑜有各式各樣的質疑、看不起、認為韓國瑜違法。這些案件黃國昌現在隻字不提，可能性只有兩個：第一，黃國昌當時爆假料，當時搞錯了，黃國昌喊的比做的大聲。第二，黃國昌現在對於韓國瑜必須卑躬屈膝，因為黃國昌的老大柯文哲叫黃國昌怎樣就怎樣，這不就是黃國昌最愛的黨意凌駕一切嗎？

全面真軍

開頭先恭喜黃國昌求官成功，再次重返立院。雖然身上的顏色跟身邊的伙伴都完全不同了，但沒有改變的是國昌老師那過於用力的演技以及高冷的態度，當然還有那個古惑仔電影看太多假裝自己是扛霸子的中二性格。

漫天喊價只為了支持韓國瑜遮羞

當選隔天黃國昌就率領民眾黨立院黨團，提出所謂「國會改革4承諾」，要求藍綠表態是否支持再來談合作。民進黨的反應正確，就是不要隨之起舞，柯總召及多位委員均出來表明立場，民進黨始終支持國會改革，在過去8年已經完成多項國會改革，在完全執政的8年期間，沒有像國民黨一樣用程序委員會擋過小黨任何一件提案。並表明不會接受民眾黨的要脅，要就是民眾黨個別委員好好審視人選適當與否，自己選擇是否「起義來歸」，否則民進黨寧可挺著胸膛倒下，不用強求。

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4年前的黃國昌對於韓國瑜有各式各樣的質疑、看不起、認為韓國瑜違法。這些案件黃國昌現在隻字不提。（本報資料照）

事實上黃國昌提出的那4點承諾都只是在打假球，「你是否支持國會改革」與「你是否支持政府拼經濟」、「你是否支持高雄發大財」是一樣的話術，對執行方法及具體內容大家可能有不同意見，但對於方向絕對沒有人會說不。而在國民黨確定推出韓江配角逐立院正副院長後，韓國瑜正式表態支持國會改革，黃國昌馬上回應稱感謝韓國瑜支持他提出的國會改革，那麼他以及民眾黨支持韓國瑜哪有什麼問題。看懂了吧，那4點承諾的真實目的一方面是要裝模作樣，展現出「我就是最清高的話事人」，二方面就是為「黃國昌支持韓國瑜」這件羞恥至極的事情，找理由、找台階下。

水仙少年俗仔裝大尾

而黃國昌也被不分黨派的前同事們說出許多事蹟。例如為了自己的聲量，到處破壞時代力量其他委員與藍綠兩黨協商，搞到後來沒有人願意幫時代力量的提案連署。還有黃國昌眼睛長在頭頂上，進電梯看到人都不打招呼，連最基本的人情事故及禮貌都不懂。相信黃國昌回任委員後，公務員們應該都會瑟瑟發抖，發抖的當然不是因為黃國昌很會揭弊或很會監督，而是黃國昌會用那種「你們一定有問題！」、「我的事情最重要！」、「不照我的做你一定是有問題」的態度恣意指摘、無的放矢。

黃國昌對此回應，「對，我人緣差是事實，因為到立院不是來交朋友的。」有沒有覺得這個回應方式很熟悉？柯文哲當初在台大醫院被趕到地下室4樓，也是對外說自己就是白目不懂得迎合他人，所以柯文哲沒有朋友，不用擔心柯文哲貪污！實際上柯文哲當上市長之後，結交的媒體、財團、公關公司的朋友比誰還多，被旺董爆料每次都遮遮掩掩從飯店後面去找他，這次提名的副手是財團千金，不分區裡面還有公關公司老闆。 黃國昌也是一樣，說自己不是去立法院交朋友的所以人緣差，把做人失敗講得是很清高的事情一樣。不要再用騙破殼雞這套了，有朋友不代表會做壞事，沒朋友也不代表自己只會專心做事。出社會的人都知道，立場不同不會沒朋友，不喜歡交陪也不會沒朋友，通常搞到大家都討厭的，純粹因為你是擊敗人，把別人都當成自己向上爬的工具，就是這樣而已，不然可以去問問快關燈的時代力量怎麼看。

最近又有人提出數據，指出黃國昌在過去立委任期內，主動提案只有8件，三讀通過更是掛零。結果黃國昌接受新頭殼的專訪，扯東扯西說他以前幫民進黨寫很多法案，結果都被民進黨收割云云。然而，專訪裡黃國昌說他寫的被民進黨拿去用的法案，都是當學者期間寫的。這不就證明他當上立委之後整個人壞掉，正事都不做，只會想演戲作秀博取聲量。沒理由當學者會寫法案，當立委反而不會吧？再者，法案的產出應該也經過不同組織的協力跟修改，不是你給了意見就全部都是你寫的，這種說話方式大家有沒有想起某個曾經跟你一起做過報告或工作過的人，事情作完了就說「還不是都靠我」。

更好笑的是，黃國昌說他當學者期間幫民進黨寫的法案，如果通過了，柯建銘過了就當自己的？這個實在不知從何吐槽。個別立委或政黨、智庫找學者寫法案是非常常見的作法，在立法院提案及表決後，立院公報的紀錄就會是某某立委版或某某黨版，請問你黃國昌當立委那麼久了，是有看過或聽過某某學者版的？還是黃國昌是在怪民進黨推動三讀通過的法案中，沒有把「感謝黃國昌」寫進去立法理由裡面，所以就是民進黨收割？

我不知道我沒立場我不想說

更荒謬的是，黃國昌在那篇專訪中還去扯說民進黨桃園立委大敗沒檢討鄭文燦，這就更好笑了。對於賀瓏夜夜秀來賓恥笑陳俊翰律師，藍綠都同聲譴責，甚至柯文哲也罕見發文表態支持陳俊翰律師。結果黃國昌被媒體詢問對這件事的看法時，他說夜夜秀不是民眾黨的活動、當事人都不是民眾黨的人，他不知道該如何評論。那麼，民進黨的選舉結果及檢討會議，又與民眾黨何干？怎麼對於民進黨選後檢討要怎麽做，黃國昌又可以評論了？黃國昌要不要先評論民眾黨自己的選後檢討是在怪做票？

期待黃國昌投票給他曾經瞧不起的韓國瑜

2019年11月29日，黃國昌臉書發文質疑韓國瑜曾濫用權勢圈地全民買單。2019年12月1日，黃國昌臉書貼文說韓國瑜要去法院告黃國昌很可笑、是在耍寶、是在掩蓋韓國瑜的不法情事。2019年12月2日黃國昌質疑韓國瑜家族特權圈地牟利，掠奪國家資源。

4年前的黃國昌對於韓國瑜有各式各樣的質疑、看不起、認為韓國瑜違法。這些案件黃國昌現在隻字不提，可能性只有兩個：第一，黃國昌當時爆假料，當時搞錯了，黃國昌喊的比做的大聲。第二，黃國昌現在對於韓國瑜必須卑躬屈膝，因為黃國昌的老大柯文哲叫黃國昌怎樣就怎樣，這不就是黃國昌最愛的黨意凌駕一切嗎？

再過幾天我們就能看到民眾黨團進團出投票，期待可以看到黃國昌投給韓國瑜院長的唯美情節，如果真的如此，請大家記得，以後韓國瑜做了任何可笑的事情，都是黃國昌力挺及背書的，這個連連看比黃國昌的連連看更合理。對於黃國昌，真軍評價始終如一：「水仙少年裝大尾，鬼吼鬼叫打假球，攀高求官謝主席，遇事就說不知道」。

本文經授權轉載自全面真軍〈水仙少年立院向前蔥，黃國昌要支持他曾經鄙視的韓國瑜？〉

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