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自由開講》沒有見過這麼失敗的政黨

2024/03/01 10:06

◎魯直

報載，今年立法院各委員會的召委選舉，八個委員會民進黨得八席，國民黨（含泛藍無黨籍）得八席，國民黨一席讓給無黨籍的高金素梅，而不是民眾黨。

本來這一屆的立委，國民黨（含親藍無黨籍）立委54席，民進黨立委51席，民眾黨立委8席，民眾黨是關鍵的少數。如果院長、副院長及召委選舉，好好運作，民眾黨要拿到立院的副院長及兩席召委，非常容易。過去民眾黨只有五席立委的時候，常有立委擔任委員會召委，當時民眾黨的立委是無足輕重的少數。而現在是關鍵的八席，卻拿不到立院的副院長及召委，實在非常失敗。

再加上，這次委員會召委的選舉，民眾黨全部支持國民黨的召委候選人，連有利害衝突、官司不斷的馬文君，民眾黨也投票給她當召委。黃國昌不是主張要國會改革、利益迴避嗎？

這次委員會召委的選舉，民眾黨全部支持國民黨的召委候選人，連有利害衝突、官司不斷的馬文君，民眾黨也投票給她當召委。黃國昌（右）不是主張要國會改革、利益迴避嗎？（資料照）

黃國昌過去在時代力量，為了不願意當小綠，拒絕支持蔡英文選總統，與許多當時的時代力量的菁英理念不合，導致後來包含林昶佐等人紛紛出走。然而後來黃國昌支持黃珊珊選台北市長，使時代力量成為「小白」，後來黃國昌為了取得立委舞台，加入民眾黨，真正「漂白」了。

然而，在立院院長選舉，民眾黨第一輪投給自己，第二輪棄權，等於保送當年黃國昌痛罵的韓國瑜當選立法院長，現在又和當年黃國昌痛罵的傅崐萁合作，把召委的票全部無條件灌給國民黨候選人，真正使民眾黨無條件成為「小藍」。

早在選立法院院長的時候，游錫堃對民眾黨所提「改革」方案，以個人立場全部接受，並且極盡委屈之能事，結果到最後立法院院長選舉，被民眾黨擺了一道，導致支持者大罵，游錫堃因而辭去立法委員職務，民進黨再也不願與沒有信用的民眾黨合作。而國民黨的立院黨團原來決議讓一席委員會召委給民眾黨，結果支持者炸鍋。天下有什麼政黨會做到這麼失敗？

依2月24日美麗島電子報有關政黨的民調，民進黨以46.5%的好感度居冠、國民黨好感度37.5%居次、民眾黨好感度32.5%位居第三。另外，在負面評價上，民眾黨50.4%最高、國民黨48.1%居次、民進黨42.2%最低。民眾黨可以說是好感度最低，仇恨值最高的政黨。

柯文哲常說，兩岸之間要「互相認識、互相瞭解、互相尊重、互相合作、互相諒解」，然而柯文哲對國民黨和民進黨，卻一直都是機關權謀，鬥藍鬥綠，從來沒有這五個「互相」。柯文哲說「失敗是常態，成功是例外」，「重複過去失敗的經驗，不會成功。」柯文哲或民眾黨，無論是與民進黨或國民黨合作，一直都是不斷失敗遠大於成功，因為政黨合作的基礎是這「五個互相」，而民眾黨對藍綠兩黨一直都沒有做到「五個互相」，所以不斷合作失敗。

因此以小看大，如果民眾黨執政，與美國、中國的關係，也將缺乏信任，終是國家災難。

（政治評論者）

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