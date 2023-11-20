自由開講》在野黨「歹戲拖棚」的如意盤算？

◎陳慶坤

「藍白合」因民調統計誤差範圍認知有不同卡關，民眾黨總統參選人柯文哲昨天（19日）在新北板橋誓師大會鏗鏘有力地表示，「我不會違背民意，也不會背棄你們，我會繼續用台灣民眾黨總統候選人身分，拚戰到底」。另一方面，國民黨總統參選人侯友宜，針對柯文哲拚戰到底表示，「尊重他，侯友宜永遠作咱自己、走咱自己的路，為我們這塊土地上的人民向前走，而且是要走到底。」

兩造雙方似乎正式宣布「藍白合」破局。但兩黨同時也表示，會盡所有力量釋出最大善意，團結一切可團結的力量，持續協商溝通力挽狂瀾。柯文哲隨即引薦郭台銘，為在野黨「歹戲拖棚」如意盤算留下伏筆？

請繼續往下閱讀...

非綠三位總統參選人柯文哲（左）、郭台銘（中）及侯友宜（右）。（報社合成）

紅藍白三方勢力的縱橫捭闔「歹戲拖棚」，唯一可以確認的是，三方繼續分進合擊操弄著台灣選民的胃口，以武裝鬥爭、統一戰線「裂解、下架」民進黨而拚戰到底、走到底。藍白在台灣各地的造勢場面，除了栽贓汙衊大罵民進黨貪汙之外，再就是恐嚇台灣人要親共投降、要和平不要戰爭；宛若共產黨批鬥大會的競選造勢，他們提出台灣未來政策何在？

事實上即使藍白合成功，也不一定會贏過民進黨總統參選人賴清德，甚至因為各懷鬼胎的「藍白合」，導至各陣營支持者不滿、分裂，進而影響到立委選舉也會崩盤。則此，失去總統勝選，更有可能失去立委過半的目標；紅藍白三方勢力居心不軌的結果可能總統、立委兩頭皆空。

以善變著稱的柯文哲15日政黨協商大意失荊州，隨即翻臉不認帳，還演出全家大小哭成一團的戲碼。這一哭可能震驚中共中南海？以前陣子中共對郭台銘鴻集團海富士康使出殺手鐧為例，對柯文哲掌握在中共的籌碼應可放緩施壓，因為，畢竟他在這盤棋還是有其不可忽視的作用，至少在政黨票、立委選舉藍白分進合擊才有可能過半？

為此，藍白合這齣戲碼之後，國民黨不分區立委名單，將被罷免的高雄市前市長韓國瑜將列為不分區名單第一名，希望整合深藍奪下多數立委席次，當上未來立法院長的寶座？民眾黨也有可能將時代力量前主席黃國昌列入不分區名單第一名，因為一個比五個還要強（柯文哲語），角逐立法院副院長的寶座？從兩黨立委的提名可以看出，在策略上在野整合總統參選預估已經失敗，轉移到不分區立委提名，將這批如狼似虎（韓國瑜）的立委，成為牽制、癱瘓民進黨賴清德總統的「戰鬥藍（狼）」。

至於郭台銘的下場，國民黨既然與柯文哲與國民黨談合作不成，有可能讓郭台銘重返國民黨陣營當副手，而且還獲得柯文哲推薦，認為郭有7至10％的實力，所以應該是大家坐下來談。也為郭台銘「棄選」找到下台階，也是實質上回到藍綠對決的態勢。

「反者道之動，弱者道之用」，強弱之間宛如雙刃的微妙作用。總統選舉成為宛如中共的鬥爭大會，也確實給「台派」支持者更認清紅藍白的邪惡企圖而更加「凝聚」！

（退休教授）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法