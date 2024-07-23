綠學院觀點》儲能斜槓青年能否成為一代宗師，就看這一役是站著還是倒下

台上一分鐘，台下十年功。說起來簡單，做起來困難，儲能斜槓青年能否成為一代宗師，就看這一役是站著、還是倒下。

李旭弘

電影《一代宗師》劇照。（資料照／澤東提供）

功夫，兩個字，一橫一豎。錯的，倒下；對的，站著。 你說對嗎？｜《一代宗師》

參加奧運可不是扮家家酒，身體素質好就可以拿金牌。以100公尺田徑賽來說，跑贏鄰居你就是村里頭牌了，18秒內可以考慮參加校運會，14秒內有機會參加全大運，但奧運比賽拚的是毫秒之爭，高手齊聚一堂，失之毫釐，差之千里。

《儲能斜槓青年遇生涯危機！綠學院開解方》中我們提到，想要前往智慧電網的奧運參賽，儲能需要過關全大運、世大運、亞運。台電奶媽有能力透過電費價差、電力交易平台等方式創造商業模式，給我們一些盤纏、練武功，送我們進校運會，不過已經上線的合格交易者時不時出現長時間儲能無作動、操作偏離、瞬間輸出異常或缺值等情形，是不是出了什麼問題？

請繼續往下閱讀...

最近台電新增和調整電力交易平台的交易商品，新增了綜合功率型和能量型應用的E-dReg（電能移轉複合動態調節）交易商品，大家抱怨說深度充放會傷電池，殊不知這是最佳練武功時間點。

兩種儲能電池功能類型

首先，不同的應用場景對於儲能電池充放電倍率有不同要求，我們大致將儲能電池分為兩種功能類型：

類型一：功率型

電池充放電倍率≥1C，也就是在電網電力不足（頻率偏低）時，短時間挹注電力（功率）到電網中，這需要快速充放電，所以比較適合充放電倍率高的功率型電池，對應到台電的電力交易平台商品就是動態調頻備轉容量（Dynamic Regulation Reserve, dReg）。dReg之頻率響應模式即為因應用電負載量之即時變化性，能持續追隨系統頻率進行向上及向下之頻率調節能力，這種特性是救急不救窮。

類型二：能量型

電池充放電倍率≤1C，不需要快速充放電，特性是救窮不救急，經功率型的救急之後若電網仍然電力不足，能量型的備轉資源就會接手將電能做較長時間的補充，E-dReg就是這樣的場景需求。E-dReg之頻率響應模式類似抽蓄機組，可於指定時間提供固定發電量及追隨系統頻率進行向上及向下之頻率調節能力，並於指定時間轉成負載用電模式，進行電能移轉。因此E-dReg將功率型與容量型電池配合一起使用。一般來說，能量型儲能經常用於削峰填谷或微電網。另，如果需要儲能電池連續充電或連續放電兩個小時以上，適合使用充放電倍率≤0.5C的電池，這裡我們先暫時不細分其子分類，先簡單理解為都是能量型的一部份。

接著，想要晉級全大運，你必須要能掌握功率品質及頻率調節，關鍵技術即為你是否有本事搞定能源管理系統（EMS）、電池管理系統（BMS）及功率調節器（PCS）。儲能系統有個額定功率，表示在某時間點可以提供的最大電量，以kW或MW表示，越精準輸出對電網的穩定性效益越大，這就是功率品質。而能源管理系統負責與電網溝通，儲能最基本要能做到自動頻率控制（Automatic Frequency Control, AFC） ，也就是頻率調節，如果連AFC的功能都無法收放自如，不如自家搞搞UPS或尖峰放電、離峰充電的方式節省電費就好，就別出來鬧笑話了。

硬體設備之外，最重要的是系統整合能力，國內大部分的儲能公司都是採購國外的產品，但如何把採購來的東西用得好、用得妙就是一門技術活兒，例如要去微電網亞運參賽，必須能快速監控多種發電設備、負載與儲能裝置，技術難度就在其複雜的架構和運轉邏輯，而且還要能做到24小時365天都可以運作不會當機，即使松鼠來了也一樣。

台上一分鐘，台下十年功。說起來簡單，做起來困難，儲能斜槓青年能否成為一代宗師，就看這一役是站著、還是倒下。你說對嗎？

本文經授權轉載自【綠學院】〈儲能斜槓青年能否成為一代宗師，就看這一役是站著還是倒下〉

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法