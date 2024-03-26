晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 媒體

綠學院觀點》工業設計教父傳授產品碳中和的5層設計思維

兩次的工業革命以及接下來的許多發明，引領人類進入現代的便利生活，然而恣意使用化石燃料，也導致包括二氧化碳過度排放及空氣污染。如今，我們需要更多是為了環境友善的新發明！
綠學院

綠學院

2024/03/26 11:17

謝榮雅

1990年代我在宏碁當工業設計師，當時正是臺灣3C代工從個人電腦，就是所謂的桌機跨入筆記型電腦生產的過程，我恭逢其盛見證臺灣主宰全球生產的榮景。尤記得當年因品牌商對塑膠外殼檢測標準的要求，但又同時面對客戶cost-down的壓力，會進行所謂下腳料的再生料添加，只能在15%或更低，甚至非檯面上為之。

因此，要說再生料的使用，臺灣可說是領先全球，為了面對品牌商的霸凌，代工為主的臺灣產業發展過程中，添加再生料或二次料的背景，就是從節省成本開始一路進化，添加比例也隨技術的成熟而逐漸提升。如今時代改變，從循環經濟到淨零排放，產品使用再生材料已成為必然，而再利用的技術躍升檯面成為顯學，於是風水輪流轉到這些長期耕耘資源循環的企業，對像我這種充滿好奇心、放眼未來的產品設計師眼中，這些產業資源真是精彩可期。

產品碳中和的5層設計思維

這將是一條全新的賽道，而且更棒的是，我們並不是毫無經驗，雖然當初開始的動機並不是為了淨零。基於自我定位和使命，我將這幾年在產業的設計經驗，依照思維層級及技術門檻由低到高整理如下，助攻你用這個方式檢視產品設計：

第一層：再生料替代原生料

過去是用回收的同材料以不特定比例添加，也就是《循環經濟商業模式有幾種？歐盟專家告訴你如何看》裡面的商業模式六，而我則更進一步改變敘事方式。例如明明是因為模具的預算縮水，直接改以100%回收材料取代，但只要能講出一個好故事，不論是來自全球單一廢棄物舊衣回收的PET、廢汽車玻璃夾層的PVB，或是某個企業的舊制服再利用等，都會賦予一些場景的想像，引起巿場的共鳴。

另外，因碳中和時代需求，3C製程中置放面板或電子零件的料盤，就有塑膠碳中和的壓力，而我合作的團隊已經用全舊衣回收再改質的RPET，再製成塑膠粒、板材、真空成型，且通過所有強度測試要求；另我們也嘗試把過去用ABS塑膠的電風扇的舊模具以100%回收的RABS射出，而各方測試都接近新料，這受惠於這幾年回收材料改質技術的精進！

第二層：結構突破

2011年我有幸同年獲得三項國際設計競賽金奬，正好都是以材料突破過往的產品瓶頸，其中之一是利用鋁合金取代鐵製扳手，並以紙模取代保麗龍的包裝緩衝材。時至今日，有更多包括回收鋁和再生紙等材料可提供選擇。如果能更進一步以再生材料的條件和優勢來思考結構，將可不受限過往製造和使用的舊思維。

當年和金屬中心合作獲得紅點金奬的扳手，其能獲奬的原因是比原規格產品減重達40%，且能符合目標市場德國的法規。這並不是件容易的事，也無法直接置換材料就可達成，而是依材料特性將結構重新思考計算，再經過多次打樣、測試、優化才達成。包裝上的緩衝材要取代塑膠發泡亦然，如果是瓦楞紙材料得從板材搭配結構強度，倘若是紙漿成型則也更需對材料、結構的理解經驗加上軟體模擬。

因此，減塑、節能、減碳的要求下又有材料的限制，看似困難但反而是有意思的挑戰，可誕生出突破性的包裝甚至產品，拉開競爭距離。

第三層：風格設計

永續議題持續發酵，對市場的教育已有所成。據調查，歐美已開發國家的消費者願意為環境友善產品付出更多的金額。這個趨勢提供品牌企業在產品開發和行銷的方向，也提供研發人員和設計師們努力的方向。但以代工為主的臺灣產業界除了著重在法規和認證外，綠色消費的觀念及行動仍屬初期階段，值得我們嘗試更多元的做法。

舉個例子，如何在視覺上讓消費者「感覺」更環保、更永續，讓消費者「看起來」心理默認應該是再生材料。這個是屬於感性工程，是需要由具備美學背景的設計師去設計、營造出來的，例如混入植物纖維形成雜點塑膠所造成的回收再製感，或利用材質顏色精心調配，或是表面刻意設定的粗糙、顆粒、紋路感所傳遞的心理符號（code），使用於消費性商品，效果常並不亞於消費者需費力辨識的外包裝上的認證，足可見這種視覺化的威力。

懂得利用設計技巧，直覺式的可視化溝通的確會大大增進理念傳達效果。但長期來說，真實的耕耘在零碳的方向，才是紥實的競爭力和企業永續的追求。

真實的耕耘在零碳的方向，才是紥實的競爭力和企業永續的追求。（https://www.freepik.com/）

第四層：重新發明

兩次的工業革命以及接下來的許多發明，引領人類進入現代的便利生活，然而恣意使用化石燃料，也導致包括二氧化碳過度排放及空氣污染。如今，我們需要更多是為了環境友善的新發明，如同LED的發明比白熾燈泡更節能、有更長的使用壽命，還有風力和太陽能等再生能源甚至近年電動車的發展，都是一種重新發明。

企業不必然有條件能取得如此重大發明，不過我最近有參與關於生質材料、保溫、隔熱建材、無機防銹技術等，都是臺灣中小企業研發的突破。若再結合商業模式思考，將自身領域往環境議題挪移絕對有和未來生意的交集，例如產品共享和產品服務化，也就是《循環經濟商業模式有幾種？歐盟專家告訴你如何看》裡面的商業模式一和二，都是各種重新發明的可能。

終極思維：不為製造而製造，不為設計而設計

綠色產品設計還有許多面向，今天我分享的是跟減碳有關的思維，要達到碳中和，需要重新思考物件的本質，也就是問自己：我們真的需要這個產品嗎？有沒有其他更友善環境的替代方式？不為製造而製造，不為設計而設計，這才是更大的發明動力！過去的發明導致的問題，在環境議題及法規壓力下，能以技術和思維上掌握「重新發明」的企業，是彎道超車好機會。

第二次工業革命以來，此次是製造業迎來最大的技術躍升歷史機遇。這讓活在代工思維的臺灣產業開出無限的想像，而更大的機會是留給能洞察品牌和消費的需求，把材料科技和風格美學結合，且基於地球和企業永續，內化成為核心理念而化為行動的企業。

本文經授權轉載自綠學院〈工業設計教父傳授產品碳中和的5層設計思維

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書