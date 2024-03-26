綠學院觀點》工業設計教父傳授產品碳中和的5層設計思維

兩次的工業革命以及接下來的許多發明，引領人類進入現代的便利生活，然而恣意使用化石燃料，也導致包括二氧化碳過度排放及空氣污染。如今，我們需要更多是為了環境友善的新發明！

◎謝榮雅

1990年代我在宏碁當工業設計師，當時正是臺灣3C代工從個人電腦，就是所謂的桌機跨入筆記型電腦生產的過程，我恭逢其盛見證臺灣主宰全球生產的榮景。尤記得當年因品牌商對塑膠外殼檢測標準的要求，但又同時面對客戶cost-down的壓力，會進行所謂下腳料的再生料添加，只能在15%或更低，甚至非檯面上為之。

因此，要說再生料的使用，臺灣可說是領先全球，為了面對品牌商的霸凌，代工為主的臺灣產業發展過程中，添加再生料或二次料的背景，就是從節省成本開始一路進化，添加比例也隨技術的成熟而逐漸提升。如今時代改變，從循環經濟到淨零排放，產品使用再生材料已成為必然，而再利用的技術躍升檯面成為顯學，於是風水輪流轉到這些長期耕耘資源循環的企業，對像我這種充滿好奇心、放眼未來的產品設計師眼中，這些產業資源真是精彩可期。

請繼續往下閱讀...

產品碳中和的5層設計思維

這將是一條全新的賽道，而且更棒的是，我們並不是毫無經驗，雖然當初開始的動機並不是為了淨零。基於自我定位和使命，我將這幾年在產業的設計經驗，依照思維層級及技術門檻由低到高整理如下，助攻你用這個方式檢視產品設計：

第一層：再生料替代原生料

過去是用回收的同材料以不特定比例添加，也就是《循環經濟商業模式有幾種？歐盟專家告訴你如何看》裡面的商業模式六，而我則更進一步改變敘事方式。例如明明是因為模具的預算縮水，直接改以100%回收材料取代，但只要能講出一個好故事，不論是來自全球單一廢棄物舊衣回收的PET、廢汽車玻璃夾層的PVB，或是某個企業的舊制服再利用等，都會賦予一些場景的想像，引起巿場的共鳴。

另外，因碳中和時代需求，3C製程中置放面板或電子零件的料盤，就有塑膠碳中和的壓力，而我合作的團隊已經用全舊衣回收再改質的RPET，再製成塑膠粒、板材、真空成型，且通過所有強度測試要求；另我們也嘗試把過去用ABS塑膠的電風扇的舊模具以100%回收的RABS射出，而各方測試都接近新料，這受惠於這幾年回收材料改質技術的精進！

第二層：結構突破

2011年我有幸同年獲得三項國際設計競賽金奬，正好都是以材料突破過往的產品瓶頸，其中之一是利用鋁合金取代鐵製扳手，並以紙模取代保麗龍的包裝緩衝材。時至今日，有更多包括回收鋁和再生紙等材料可提供選擇。如果能更進一步以再生材料的條件和優勢來思考結構，將可不受限過往製造和使用的舊思維。

當年和金屬中心合作獲得紅點金奬的扳手，其能獲奬的原因是比原規格產品減重達40%，且能符合目標市場德國的法規。這並不是件容易的事，也無法直接置換材料就可達成，而是依材料特性將結構重新思考計算，再經過多次打樣、測試、優化才達成。包裝上的緩衝材要取代塑膠發泡亦然，如果是瓦楞紙材料得從板材搭配結構強度，倘若是紙漿成型則也更需對材料、結構的理解經驗加上軟體模擬。

因此，減塑、節能、減碳的要求下又有材料的限制，看似困難但反而是有意思的挑戰，可誕生出突破性的包裝甚至產品，拉開競爭距離。

第三層：風格設計

永續議題持續發酵，對市場的教育已有所成。據調查，歐美已開發國家的消費者願意為環境友善產品付出更多的金額。這個趨勢提供品牌企業在產品開發和行銷的方向，也提供研發人員和設計師們努力的方向。但以代工為主的臺灣產業界除了著重在法規和認證外，綠色消費的觀念及行動仍屬初期階段，值得我們嘗試更多元的做法。

舉個例子，如何在視覺上讓消費者「感覺」更環保、更永續，讓消費者「看起來」心理默認應該是再生材料。這個是屬於感性工程，是需要由具備美學背景的設計師去設計、營造出來的，例如混入植物纖維形成雜點塑膠所造成的回收再製感，或利用材質顏色精心調配，或是表面刻意設定的粗糙、顆粒、紋路感所傳遞的心理符號（code），使用於消費性商品，效果常並不亞於消費者需費力辨識的外包裝上的認證，足可見這種視覺化的威力。

懂得利用設計技巧，直覺式的可視化溝通的確會大大增進理念傳達效果。但長期來說，真實的耕耘在零碳的方向，才是紥實的競爭力和企業永續的追求。

真實的耕耘在零碳的方向，才是紥實的競爭力和企業永續的追求。（https://www.freepik.com/）

第四層：重新發明

兩次的工業革命以及接下來的許多發明，引領人類進入現代的便利生活，然而恣意使用化石燃料，也導致包括二氧化碳過度排放及空氣污染。如今，我們需要更多是為了環境友善的新發明，如同LED的發明比白熾燈泡更節能、有更長的使用壽命，還有風力和太陽能等再生能源甚至近年電動車的發展，都是一種重新發明。

企業不必然有條件能取得如此重大發明，不過我最近有參與關於生質材料、保溫、隔熱建材、無機防銹技術等，都是臺灣中小企業研發的突破。若再結合商業模式思考，將自身領域往環境議題挪移絕對有和未來生意的交集，例如產品共享和產品服務化，也就是《循環經濟商業模式有幾種？歐盟專家告訴你如何看》裡面的商業模式一和二，都是各種重新發明的可能。

終極思維：不為製造而製造，不為設計而設計

綠色產品設計還有許多面向，今天我分享的是跟減碳有關的思維，要達到碳中和，需要重新思考物件的本質，也就是問自己：我們真的需要這個產品嗎？有沒有其他更友善環境的替代方式？不為製造而製造，不為設計而設計，這才是更大的發明動力！過去的發明導致的問題，在環境議題及法規壓力下，能以技術和思維上掌握「重新發明」的企業，是彎道超車好機會。

第二次工業革命以來，此次是製造業迎來最大的技術躍升歷史機遇。這讓活在代工思維的臺灣產業開出無限的想像，而更大的機會是留給能洞察品牌和消費的需求，把材料科技和風格美學結合，且基於地球和企業永續，內化成為核心理念而化為行動的企業。

本文經授權轉載自綠學院〈工業設計教父傳授產品碳中和的5層設計思維〉

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法