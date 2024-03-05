綠學院觀點》有雷慎入！塑膠稅甄嬛傳即將上映

塑膠稅徵收政策措施目前多源於歐盟，在減少塑膠廢棄物的環保共識下，能否能促統世界各國的共鳴效顰抑或僅流於雷聲大雨點小的邊緣效應，有待後續審慎觀察。

（綠學院提供）

來俊吉

近期媒體披露了一個斗大如聖旨般的「奉天承運皇帝詔曰」：因應零廢棄及碳中和國際趨勢，各國將加速徵收塑膠稅，導入再生塑膠勢在必行。

翻成白話文的意思是：世界各國為了解決塑膠廢棄物污染和龐大垃圾處理成本問題，將加碼對一次性、拋棄性的塑膠製品進行課稅啦！英國、西班牙和義大利等都針對塑膠包材開始規劃相關稅徵收，以鼓勵使用再生材料或減少使用塑膠製品。

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（圖一）各國塑膠稅徵收一覽表。（資料來源：SGS）

一日半夜輾轉難眠，伴著電視遙控器、無意識地跳轉遊走於無趣卻無法催眠的節目，忽然想起一部芭樂宮廷戲碼「後宮甄嬛傳」不就正好暗喻現今國際間的零廢棄與減碳行動現況？該死的職業病再度嚴重摧殘薄弱的休假興致，讓我陷入了角色扮演的情境，於是提筆為此文。

塑膠業後宮甄嬛傳

首先，各國政府上台後總是充滿雄心壯志，不過鐵打的衙門，流水的官，真正的執行單位也就是行政機關，無論政黨怎麼輪替他們永遠都在，於是他們總是事不關已，高高掛起；事要關已，置之不理。行政科層一定都是消極態度應對，只要左右逢源各邊討好，哪個黨派都不得罪就好。以下劇透描述僅為我個人見解，對號入座自行處理，請看官們切勿入戲太深。

品牌商：雍正帝

前朝才是他的舞台，後宮只是提供他休憩、平衡政務繁忙的雞肋價值，對於後宮的紛爭選擇視而不見，不願意過多干涉。對比《別跟風！這些年品牌商的閉環新政落得一地雞毛》中提到為環保制定朝令卻不知何夕會改的品牌商角色，頗具異曲同工之妙。

石化塑膠製造商，行話稱為原廠：皇后烏拉那拉氏宜修

多才多藝且擅於隱藏自己的想法，是一切後宮事件的始作俑者。上游原廠，也就是台塑等業者掌握原物料生產資源，有利控制市場生產機制，同時是個影武者，當之無愧。

合法回收業者：甄嬛

跌宕起伏的命運，在後宮鬥爭中激發求生的本能，其過程可謂步步驚心。這角色如同合法回收業者，從定靜沉潛到歷經幾番環保局勢動盪的推波助瀾，搖身一變成為眾星獨月。

材料認證單位：棋貴人

貌美但未必聰慧，喜歡埋怨的輕涉世少女，卻能得到皇帝的專寵。雖然「未必聰慧」不能表抒於現今的材料認證單位，但這角色具關鍵性的制衡功能，卻也讓它豔壓群芳，左右逢源。

環保團體：華妃

做真實的自己、不矯揉造作，心境變化演變成囂張跋扈，最後被鍾愛的皇上所害。套用在現今則是環保團體，簡單做個執著、敢愛敢恨的真女人亦無違和之感。

非法回收業者：安陵容

出身低微、認命的扭曲自我價值觀，對環境、物慾、人際交往的錯位理解，導致自我毀滅。這時代的悲劇角色則屬非法回收業者莫屬，苦於現實資源、條件均無法取代正宮的偏廂角色，終究無法善終。

因徵收塑膠稅，劇情峰迴路轉，塑膠甄嬛們盼再次得到雍正皇翻牌侍寢之榮。但如果單純認知塑膠稅的措施有助於減少塑膠的使用和污染、提高塑膠的回收及再利用、減少碳排放和資源浪費，可能還是過度輕忽塑膠王朝深宮裡的波濤洶湧。

塑膠稅要成功，前提是該國已經有很完整的回收體系，否則攔腰一刀的做法，苦的只是塑膠加工業

在塑膠稅之前，各國本來就從源頭管制，對石化業者徵收許多稅，這種作法簡單粗暴，目的是墊高你的生產成本，讓其他材料有競爭機會。這次的塑膠稅，處理的則是中間加工段，旨在減少一次性、拋棄性的塑膠廢棄物，讓寒氣傳遞到使用的每個人。可想而知，這種攔腰一刀的塑膠稅，其稅率、稅基、徵收方式等在不同的國家或地區勢必有不同的制度，容易造成不公平的競爭或貿易障礙，且對塑膠加工業而言，本來就已經負擔上游因為被徵稅轉嫁過來的成本，還有空污費以及最近新增的碳管理成本，塑膠加工業說本宮乏了，不如公司收一收吧。

有無可能藉這個機會讓臺灣多出口些再生塑膠到這些徵收塑膠稅的國家呢？這樣我們可以搶到商機。我們的回收體系並不完整，回收材料使用的來源良莠不齊，許多甚至是不合法，再生塑膠的品質和性能可能不如新塑膠料，可能會影響產品的質量和安全性，也可能會遇到技術、標準、認證等方面的困難和限制。

在經濟如此不景氣的大環境下，要設計出讓這代負責、而不至於垮掉，同時又利益下一代的環境稅費是多麼艱鉅的任務，君不見最近被放在火上烤的碳費徵收情事。塑膠稅徵收政策措施目前多源於歐盟，在減少塑膠廢棄物的環保共識下，能否能促統世界各國的共鳴效顰抑或僅流於雷聲大雨點小的邊緣效應，有待後續審慎觀察。

看官們可能已經看出這其中的窘境，流水的官；沒真的上心的雍正帝；大家忌憚於朝中宜修皇后資源與心機，深掐上游資源（原料）咽喉與恩賜打賞（成本）的算計；棋貴人是否能從中再次逢源制衡但不曇花一現；華妃們捨我其誰的恣意妄行；安陵容們是否真如戲演的自食苦杏仁輕生，都使著甄嬛們不得不小心應對與周旋。禍福輪流轉，是劫還是緣，天機算不盡，交織悲與歡，就是爾等從業者之寫照。

本文經授權轉載自綠學院〈有雷慎入！塑膠稅甄嬛傳即將上映〉

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