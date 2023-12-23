綠學院觀點》大爭之世的認知升級

如何成為／得到必取的人才？第五屆唐獎「永續發展」獎項得主傑佛瑞・薩克斯的看法是，我們必須清楚意識到，我們已經有四個很複雜且完整的系統，分別是地球生物環境、工程環境、政治經濟環境、文化環境，而永續是這四個系統中的系統。

楊雅雲

我們每個人一出生，會拿到一份初始「地圖」，通常是原生家庭或是學校教給你的，你拿著它，才有辦法出發，開始你的人生旅程。隨著你慢慢成長，這份地圖開始不夠用了，很多事情沒辦法靠這張地圖解釋清楚，全成了黑天鵝事件，這時若你死守著這份初始地圖，你對於世界的理解會遭遇各種阻礙，沒辦法理解更廣大的世界。

因為大腦這顆過熱的CPU處理器運算會員資料庫不夠用了，於是我們通過數位轉型，進行了一次認知升級，調整、重畫自己大腦的地圖，讓自己對於世界能夠獲得更深刻、更立體的理解，新官網就是我們送給綠學院成立十週年的禮物，也是送給你的禮物，實現去年（2022）給你的承諾。

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2023年我們也進一步擴展了品牌知名度，透過策略合作及國際活動參與，越來越多原本不是綠色產業的工作者、原本不是綠色企業的公司來到綠學院平台，想找到自己的新位置。我們開啟了一個「人才產地直送」的新模式，將想要成為碳管理顧問的會員，經由取得證照、組織碳盤查案實習，打磨成為有實務經驗的人才，成效很好，已有多人報名下一梯。

傑佛瑞・薩克斯認為，我們已經有四個很複雜且完整的系統，分別是地球生物環境、工程環境、政治經濟環境、文化環境，而永續是這四個系統中的系統。（REUTERS）

大爭之世，欲爭世界，必取人才。

如何成為／得到必取的人才？第五屆唐獎「永續發展」獎項得主傑佛瑞・薩克斯（Jeffrey D. Sachs）的看法是，我們必須清楚意識到，我們已經有四個很複雜且完整的系統，分別是地球生物環境、工程環境、政治經濟環境、文化環境，而永續是這四個系統中的系統。

能把永續說清楚、講明白，意味著你要有全局思維，要經歷過不只一次的認知升級，要有能力處理系統中的系統。幸運的是，過去幾年透過經營深度的用戶關係，我們聚集了一群全國思想前沿、願意跨領域解決問題的人與企業，生態系悄然成形。

新的一年，我們將持續點亮更多的「我願意」，開發人才發展服務，解決綠色產業人力市場不匹配的問題，幫綠色企業變大變強，幫綠色產業變大變強。我們也將與更多策略合作夥伴組隊打團體戰，讓碳中和的路上有能源的專業陪伴，並將過程轉換成可學習、可共享的材料，加快業界學習的速度。邀請你時常造訪綠學院的官網，你將會很驚喜地發現除了產業小聚之外，還有更多會員獨享的線上課程、試算表、評估模型、工具包、教練課程，這些都是業界一大群人協作並分享出來的成果，你只需要登入會員中心就可以。

面對大爭之世，祈願國家即將選出的領導人，用智慧避開戰爭的陷阱，讓我們所有為了碳中和做的一切努力，甚至包含市場每天都在舉辦的大大小小的論壇，都有其價值。

作者楊雅雲，受到紀錄片《不願面對的真相》啟發，2009年大跨度轉行到台達電子文教基金會，領導莫拉克風災校園重建—那瑪夏民權國小重建工作。稀有的大跨度整合型專家，專業領域包括新能源、智慧電網、電動車、儲能、節能、循環經濟、綠建築，擅長把最專業的綠色科技行話，翻譯成最淺的白話文說出來。2014年創辦綠學院，同時為Green Impact Lab綠色創業加速器的共同創辦人，著有《綠領建築師教你設計好房子》一書。

本文經授權轉載自【綠學院】〈大爭之世的認知升級〉

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