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綠學院觀點》碳權醜聞：VCS認證的森林碳權成了壁紙！？

為什麼有爭議的碳權多是國際獨立機構發的？這是因為許多已開發國家例如英、美、紐、澳、日本等都有抵換機制，政府當莊家，監督通常比國際獨立機構來得品質好很多。
綠學院

綠學院

2023/10/14 17:14

柳婉郁

今年（2023）初英國《衛報》指控VCS認證的森林碳權近九成都是造假1，一時間國外公司一片譁然，擔心手上的碳權成了壁紙。

一般來說，查驗單位之所以收取高昂的費用，在於他們通常得派員親自訪廠，確保他們蓋章替你掛保證不會毀了他們聲譽。VCS認證的Verra公司膽子比較大，多數國際森林碳權來自熱帶雨林地區，當地基礎建設程度相對較低，因此難以確保資訊即時流通。若要實際前往考察，所耗費的時間與費用不貲，因此VCS就不去查驗了，對現場狀況的掌握就有賴於申請單位或顧問公司現場人員的回報，但此做法就有可能會發生回報狀況與現場狀況不一致的情況。如此一來，核發的碳權品質不佳，甚至根本成為漂綠，變成《衛報》指控的對象。

多數國際森林碳權來自熱帶雨林地區，當地基礎建設程度相對較低，因此難以確保資訊即時流通。若要實際前往考察，所耗費的時間與費用不貲。（EPA）

我們在〈碳權賭城指南：莊家篇〉介紹，去一趟碳權「賭城」，我們首先應該要取得一份指南，至少要先知道莊家是誰、玩家是誰、怎麼交易。所謂莊家，也就是誰在開賭場、發籌碼，有以下三種：

1.各國政府

2.聯合國

3.國際獨立機構

為什麼有爭議的碳權多是國際獨立機構發行的？

我們好像很少聽過《衛報》指控另外兩種莊家發的森林碳權是壁紙，為什麼有爭議的碳權多是國際獨立機構發的？這是因為許多已開發國家例如英、美、紐、澳、日本等都有抵換機制，政府當莊家，監督通常比國際獨立機構來得品質好很多。

這些國家國內抵換的需求大，森林很珍貴，賣給國內企業都不夠了，很少會賣到國際。同時已開發國家把森林碳匯轉成碳權的成本較高，賣到國際不會比較有利，必須要跟開發中國家例如祕魯森林、柬埔寨森林、巴基斯坦紅樹林的碳權競爭。想當然爾，VCS機制的森林碳權自然就是來自於這些開發中國家，這也是為何「不純的碳權」通常多是國際獨立機構發行的。

而且政府這個莊家很聰明，他們可以交叉使用不同的政策工具，讓國內碳權得到較多優勢，例如他們通常會對企業有相應的溫室氣體減量要求，已開發國家的企業可以選擇使用國際或國內的碳權，若企業選擇國內的碳權，通常可以獲得較好的抵換條件。以日本為例，日本綺玉縣的森林碳權可以抵換之額度是其他類型碳權的1.5倍，森林碳匯因為具有減量以外的效益，如生物多樣性等等，因此比其他類型的碳權價格高很多。

東京碳權交易市場2022年9月到2023年1月的碳權交易價格。（資料來源：J-Credits （2023））

這樣看來，購買國際碳權對企業而言沒有額外的優勢，且企業在購買碳權時，除了考量碳中和之外，也要考慮ESG等問題。若選擇購買國際碳權，企業對周邊社區以及國家的貢獻只有抵免排放一項，對於企業的ESG目標沒有太大的幫助。說到這裡，我們專欄的長期讀者發出疑問，老師，你之前寫過文章示範以VCS標準為例，如何五步驟讓本地的森林取得國際認證的碳權，我以為你支持本地森林出走申請成為國際碳權。

這是因為2021年為文時，我們沒有其他選擇，且如果你家的森林在開發中國家如印尼等，也只能申請VCS碳權。我國自願減量專案相關子法年底上路，碳交易平台已經於2023年8月7日正式營運，雖然初期主要從事諮詢與輔導等業務，但後續隨著遊戲規則的建立，一步一步完善，仍可助攻國家2050碳中和目標。

註：

  1. Revealed: more than 90% of rainforest carbon offsets by biggest certifier are worthless, analysis shows.” The Guardian （2023）.

作者柳婉郁，一個充滿理想與熱情的環境經濟學家，專注研究如何把森林換出更多的環境效益，例如種樹生碳權。掌握植樹造林負排放技術，在近年碳中和及淨零排放成為顯學之後，成為企業詢問度最高的農牧業碳權達人。目前擔任國立中興大學森林學系教授及綠學院綠色帶路人。

本文經授權轉載自【綠學院】〈碳權醜聞：VCS認證的森林碳權成了壁紙！？

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